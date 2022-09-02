Sony представила новый флагманский смартфон с более мощной батареей — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Sony представила новый флагманский смартфон с более мощной батареей

Технологии&Авто
15
Sony представила новый флагманский смартфон с более мощной батареей
Sony представила новый флагманский смартфон с более мощной батареей, www.gsmarena.com
Компания Sony 1 сентября официально представила новый флагманский смартфон под названием Sony Xperia 5 IV.
Об этом сообщает GSM Arena.
Устройство имеет 15,5-сантиметровый дисплей с разрешением 1080×2520 пикселей и чистотой обновления экрана в 120Гц.
Физически Xperia 5 IV практически такого же размера, как и предшественник Xperia 5 III. IV даже на 1 мм короче и уже, но на 4 г тяжелее. Внутри установлена на 10% мощная батарея в 5000 мегаампер в час и процессор Snapdragon 8 Gen 1.
Sony представила новый флагманский смартфон с более мощной батареей
www.gsmarena.com
Положительным моментом устройства является то, что Xperia 5 IV в первый раз в пятой линейке имеет возможность беспроводной зарядки.
Смартфон имеет четыре камеры по 12 Мп, из которых три на обратной стороне.
Sony представила новый флагманский смартфон с более мощной батареей
www.gsmarena.com
Отмечается, что операционная память равна 8Гб, а внутренняя — 128 или 256 Гб. Устройство будет доступно в трех цветах — темно-зеленом, черном и белом.
Продажи Sony Xperia 5 IV начнутся в середине сентября, а стартовая цена одного экземпляра составит 999 долларов США.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.