Sony представила новый флагманский смартфон с более мощной батареей — Finance.ua

Sony представила новый флагманский смартфон с более мощной батареей Сегодня 22:07 — Технологии&Авто

Sony представила новый флагманский смартфон с более мощной батареей, www.gsmarena.com

Компания Sony 1 сентября официально представила новый флагманский смартфон под названием Sony Xperia 5 IV.

Об этом сообщает GSM Arena

Устройство имеет 15,5-сантиметровый дисплей с разрешением 1080×2520 пикселей и чистотой обновления экрана в 120Гц.

Физически Xperia 5 IV практически такого же размера, как и предшественник Xperia 5 III. IV даже на 1 мм короче и уже, но на 4 г тяжелее. Внутри установлена на 10% мощная батарея в 5000 мегаампер в час и процессор Snapdragon 8 Gen 1.

www.gsmarena.com

Положительным моментом устройства является то, что Xperia 5 IV в первый раз в пятой линейке имеет возможность беспроводной зарядки.

Смартфон имеет четыре камеры по 12 Мп, из которых три на обратной стороне.

www.gsmarena.com

Отмечается, что операционная память равна 8Гб, а внутренняя — 128 или 256 Гб. Устройство будет доступно в трех цветах — темно-зеленом, черном и белом.

Продажи Sony Xperia 5 IV начнутся в середине сентября, а стартовая цена одного экземпляра составит 999 долларов США.

Укрінформ По материалам:

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