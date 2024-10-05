Sony представила колонку LinkBuds: автономность до 25 часов (фото) — Finance.ua

Sony представила колонку LinkBuds: автономность до 25 часов (фото) Сегодня 06:17 — Технологии&Авто

Sony представила колонку LinkBuds: автономность до 25 часов (фото)

Компания Sony расширяет свою линейку устройств LinkBuds, выпустив первую колонку серии.

Модель назвали LinkBuds Portable Wireless Speaker. Устройство работает до 25 часов.

Колонка также поставляется с зарядной станцией, которая превращает ее в проводной динамик. Кроме того, колонка LinkBuds сертифицирована по стандарту IPX4 (защиты от попадания воды)

Что касается звука, то новинка поставляется с твиттером и низкочастотным динамиком X-Balanced. Колонка может работать в стереопаре.

Устройство настраивается через фирменное приложение Sound Connect.

Размеры корпуса — 110×84×90 мм, вес — 520 г.

Sony LinkBuds Portable Wireless Speaker уже появилась в продаже. Гаджет стоит $179.

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