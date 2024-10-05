Sony представила колонку LinkBuds: автономность до 25 часов (фото) — Finance.ua
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Sony представила колонку LinkBuds: автономность до 25 часов (фото)

Технологии&Авто
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Sony представила колонку LinkBuds: автономность до 25 часов (фото)
Sony представила колонку LinkBuds: автономность до 25 часов (фото)
Компания Sony расширяет свою линейку устройств LinkBuds, выпустив первую колонку серии.
Модель назвали LinkBuds Portable Wireless Speaker. Устройство работает до 25 часов.
Sony представила колонку LinkBuds: автономность до 25 часов (фото)
Колонка также поставляется с зарядной станцией, которая превращает ее в проводной динамик. Кроме того, колонка LinkBuds сертифицирована по стандарту IPX4 (защиты от попадания воды)
Что касается звука, то новинка поставляется с твиттером и низкочастотным динамиком X-Balanced. Колонка может работать в стереопаре.
Sony представила колонку LinkBuds: автономность до 25 часов (фото)
Устройство настраивается через фирменное приложение Sound Connect.
Размеры корпуса — 110×84×90 мм, вес — 520 г.
Sony LinkBuds Portable Wireless Speaker уже появилась в продаже. Гаджет стоит $179.
По материалам:
mezha.media
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