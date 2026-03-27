Sony повышает цены на PlayStation 5 по всему миру Сегодня 18:10

Рекомендуемые цены могут отличаться в зависимости от региона

Компания Sony объявила о повышении цен на консоли PlayStation 5, PS5 Pro и игровом устройстве PlayStation Portal по всему миру.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Учитывая постоянное давление в мировой экономической ситуации, мы решили повысить цены на PS5, PS5 Pro и PlayStation Portal во всем мире. После тщательной оценки мы пришли к выводу, что это необходимый шаг, чтобы продолжать давать игровой опыт во всем мире», — говорится в сообщении.

Новые рекомендованные розничные цены вступят в силу со 2 апреля 2026 года.

Новые цены на PlayStation 5 в разных регионах

В США стоимость консолей составит:

PS5 — $649,99;

PS5 Digital Edition — $599,99;

PS5 Pro — $899,99.

В Великобритании:

PS5 — £569,99;

PS5 Digital Edition — £519,99;

PS5 Pro — £789,99.

В Европе:

PS5 — €649,99;

PS5 Digital Edition — €599,99;

PS5 Pro — €899,99.

В Японии:

PS5 — ¥97 980;

PS5 Digital Edition — ¥89 980;

PS5 Pro — ¥137 980.

Обновление цен на PlayStation Portal

Также меняется стоимость устройства PlayStation Portal.

Новые цены:

США — $249,99;

Великобритания — £219,99;

Европа — €249,99;

Япония — ¥39 980.

Рекомендуемые цены могут отличаться для других рынков в зависимости от региона.

