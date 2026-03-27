Sony повышает цены на PlayStation 5 по всему миру

Рекомендуемые цены могут отличаться в зависимости от региона
Компания Sony объявила о повышении цен на консоли PlayStation 5, PS5 Pro и игровом устройстве PlayStation Portal по всему миру.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
«Учитывая постоянное давление в мировой экономической ситуации, мы решили повысить цены на PS5, PS5 Pro и PlayStation Portal во всем мире. После тщательной оценки мы пришли к выводу, что это необходимый шаг, чтобы продолжать давать игровой опыт во всем мире», — говорится в сообщении.
Новые рекомендованные розничные цены вступят в силу со 2 апреля 2026 года.

Новые цены на PlayStation 5 в разных регионах

В США стоимость консолей составит:
  • PS5 — $649,99;
  • PS5 Digital Edition — $599,99;
  • PS5 Pro — $899,99.
В Великобритании:
  • PS5 — £569,99;
  • PS5 Digital Edition — £519,99;
  • PS5 Pro — £789,99.
В Европе:
  • PS5 — €649,99;
  • PS5 Digital Edition — €599,99;
  • PS5 Pro — €899,99.
В Японии:
  • PS5 — ¥97 980;
  • PS5 Digital Edition — ¥89 980;
  • PS5 Pro — ¥137 980.

Обновление цен на PlayStation Portal

Также меняется стоимость устройства PlayStation Portal.
Новые цены:
  • США — $249,99;
  • Великобритания — £219,99;
  • Европа — €249,99;
  • Япония — ¥39 980.
Рекомендуемые цены могут отличаться для других рынков в зависимости от региона.
Алена Листунова
