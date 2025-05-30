Sony передает выпуск флагманских смартфонов сторонним компаниям — Finance.ua

Sony передает выпуск флагманских смартфонов сторонним компаниям Сегодня 22:15 — Фондовый рынок

Если раньше японский бренд поручал сборку только устройств среднего сегмента внешним производителям, то теперь та же практика применяется и к премиальной линейке.

Источники отмечают, что это не временная мера, а часть новой долгосрочной стратегии компании. Производственные мощности Sony в Таиланде больше не указаны среди предприятий, занимающихся сбором смартфонов. Напомним, ранее компания располагала тремя основными производственными базами — двумя в Таиланде и одной в Китае. На данный момент ни одна из них не считается площадкой для выпуска телефонов.

Считается, что первой моделью, изготовленной по новой схеме, стал недавно представленный Xperia 1 VII. Несмотря на изменения в логистике, эксперты не зафиксировали ухудшение качества — смартфон по-прежнему отвечает высоким стандартам бренда.

Такой шаг, скорее всего, направлен на оптимизацию затрат и повышение эффективности процессов. Однако он также вызывает вопрос о будущем мобильного подразделения Sony, которое в последние годы демонстрировало скромные объемы и прибыль.

iLenta По материалам:

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