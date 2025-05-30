Sony передает выпуск флагманских смартфонов сторонним компаниям — Finance.ua
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Sony передает выпуск флагманских смартфонов сторонним компаниям

Фондовый рынок
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Если раньше японский бренд поручал сборку только устройств среднего сегмента внешним производителям, то теперь та же практика применяется и к премиальной линейке.
Источники отмечают, что это не временная мера, а часть новой долгосрочной стратегии компании. Производственные мощности Sony в Таиланде больше не указаны среди предприятий, занимающихся сбором смартфонов. Напомним, ранее компания располагала тремя основными производственными базами — двумя в Таиланде и одной в Китае. На данный момент ни одна из них не считается площадкой для выпуска телефонов.
Считается, что первой моделью, изготовленной по новой схеме, стал недавно представленный Xperia 1 VII. Несмотря на изменения в логистике, эксперты не зафиксировали ухудшение качества — смартфон по-прежнему отвечает высоким стандартам бренда.
Такой шаг, скорее всего, направлен на оптимизацию затрат и повышение эффективности процессов. Однако он также вызывает вопрос о будущем мобильного подразделения Sony, которое в последние годы демонстрировало скромные объемы и прибыль.
По материалам:
iLenta
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