Sony анонсировала телевизоры с новой технологией True RGB
Sony анонсировала выход новых телевизоров серии Bravia с технологией True RGB, которые появятся на рынке уже весной 2026 года. Подробные характеристики производитель обещает раскрыть в ближайшее время.
The future of color is coming. Sony's True RGB TVs are coming this spring. pic.twitter.com/5woQALKrLe— Sony Electronics (@SonyElectronics) April 7, 2026
Главной особенностью новинок стало использование ранее представленной технологии True RGB, в которой вместо традиционной подсветки светодиодов синего цвета сверх цветных фильтров используются отдельные красные, зеленые и синие светодиоды. Каждый из этих цветов в пределах зон локального затемнения сможет регулироваться независимо, что открывает новый уровень контроля над изображением.
В отличие от классических Mini-LED-телевизоров, делающих ставку на яркость и контраст благодаря обилию светодиодов, технология True RGB сосредотачивается именно на точности цветопередачи. По словам компании, это позволит добиться более естественных и насыщенных оттенков без характерных искажений.
