Солнечные электростанции помогли преодолеть дефицит мощности в энергосистеме, — Госэнергонадзор Сегодня 08:33 — Энергетика

Украина успешно завершает самый тяжелый в истории энергетики страны осенне-зимний период, в энергосистеме нет дефицита мощности, в частности, благодаря большей генерации электроэнергии на солнечных электростанциях.

Об этом сообщает глава Госэнергонадзора Руслан Слободян.

«Энергетикам в критических, беспрецедентных условиях, с которыми еще не сталкивалась ни одна энергосистема других стран, удалось удержать ситуацию под контролем. Световой день уже длиннее, больше генерируют электроэнергии солнечные электростанции, дефицита мощности нет», — отметил глава ведомства.

По словам Слободяна, темпы восстановления энергосистемы соразмерны с темпами новых повреждений, несмотря на то, что энергосистема продолжает испытывать ракетные атаки со стороны агрессора. На электрообъектах и сетях продолжаются восстановительные работы.

«Но если говорить о полном восстановлении, то это займет наверняка не один год», — добавил глава Госэнергонадзора.

Ранее сообщалось, что в середине марта Секретариат Энергетического Сообщества организовал встречу в Киеве для поиска путей решения проблем зеленой энергетики Украины, среди которых главной проблемой является существующая задолженность перед отраслью в размере 17,8 млрд грн.

Также Владимир Зеленский заявлял, что благодаря «зеленой» генерации Украина построит новую и децентрализованную энергосистему, которой будут не страшны ракетные атаки.

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