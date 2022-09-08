«Солнечные деревья» должны стать зарядными станциями для электромобилей — Finance.ua

«Солнечные деревья» должны стать зарядными станциями для электромобилей Сегодня 07:04 — Технологии&Авто

Лондонская SolarBotanic Trees представила прототип «солнечного дерева», которое компания планирует использовать для зарядки электромобилей, пишет auto.24tv.ua.

Энергетическое дерево SolarBotanic, по утверждению представителей компании, является первой в мире трехмерной фотоэлектрической нанотехнологией в форме листьев. Она использует тонкопленочные солнечные батареи и имеет мощность генерации электроэнергии в 5 киловатт.

Компания разработала солнечные деревья для передачи собранной энергии в систему хранения и управления энергией (EMS), которое управляется искусственным интеллектом.

SolarBotanic Trees обещает, что солнечное дерево первого поколения будет доступно в начале 2023 года. Однако это не значит, что его можно будет приобрести. В течение первого полугодия 2023 года пройдет тестирование в течение следующих 36 месяцев. Также будут налаживаться процессы производства, логистика монтажа и сервисная поддержка.

Целевым рынком компании поначалу будет «рынок быстрой зарядки электромобилей для зданий, предприятий и коммерческих автостоянок». Солнечное дерево может быть как частью локальной сети, так и подключаться к общей сети.

Телеканал 24 По материалам:

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