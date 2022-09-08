«Солнечные деревья» должны стать зарядными станциями для электромобилей — Finance.ua
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«Солнечные деревья» должны стать зарядными станциями для электромобилей

Технологии&Авто
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Лондонская SolarBotanic Trees представила прототип «солнечного дерева», которое компания планирует использовать для зарядки электромобилей, пишет auto.24tv.ua.
Энергетическое дерево SolarBotanic, по утверждению представителей компании, является первой в мире трехмерной фотоэлектрической нанотехнологией в форме листьев. Она использует тонкопленочные солнечные батареи и имеет мощность генерации электроэнергии в 5 киловатт.
Компания разработала солнечные деревья для передачи собранной энергии в систему хранения и управления энергией (EMS), которое управляется искусственным интеллектом.
SolarBotanic Trees обещает, что солнечное дерево первого поколения будет доступно в начале 2023 года. Однако это не значит, что его можно будет приобрести. В течение первого полугодия 2023 года пройдет тестирование в течение следующих 36 месяцев. Также будут налаживаться процессы производства, логистика монтажа и сервисная поддержка.
Целевым рынком компании поначалу будет «рынок быстрой зарядки электромобилей для зданий, предприятий и коммерческих автостоянок». Солнечное дерево может быть как частью локальной сети, так и подключаться к общей сети.
По материалам:
Телеканал 24
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