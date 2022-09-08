«Солнечные деревья» должны стать зарядными станциями для электромобилей — Finance.ua

«Солнечные деревья» должны стать зарядными станциями для электромобилей
Лондонская SolarBotanic Trees представила прототип «солнечного дерева», которое компания планирует использовать для зарядки электромобилей, пишет auto.24tv.ua.
Энергетическое дерево SolarBotanic, по утверждению представителей компании, является первой в мире трехмерной фотоэлектрической нанотехнологией в форме листьев. Она использует тонкопленочные солнечные батареи и имеет мощность генерации электроэнергии в 5 киловатт.
Компания разработала солнечные деревья для передачи собранной энергии в систему хранения и управления энергией (EMS), которое управляется искусственным интеллектом.
SolarBotanic Trees обещает, что солнечное дерево первого поколения будет доступно в начале 2023 года. Однако это не значит, что его можно будет приобрести. В течение первого полугодия 2023 года пройдет тестирование в течение следующих 36 месяцев. Также будут налаживаться процессы производства, логистика монтажа и сервисная поддержка.
Целевым рынком компании поначалу будет «рынок быстрой зарядки электромобилей для зданий, предприятий и коммерческих автостоянок». Солнечное дерево может быть как частью локальной сети, так и подключаться к общей сети.
Поделиться новостью