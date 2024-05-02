ТОП-15 самых популярных автомобильных брендов Украины — Finance.ua

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ТОП-15 самых популярных автомобильных брендов Украины

Технологии&Авто
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ТОП-15 самых популярных автомобильных брендов Украины
ТОП-15 самых популярных автомобильных брендов Украины
После вспышки продаж новых авто в начале весны в апреле спрос в Украине немного успокоился: по данным Главного Сервисного центра МВД Украины, в прошлом месяце на дороги выехали 5587 новых легковушек — на семь сотен меньше, чем было в рекордном марте (6283 шт).
Об этом пишет auto.ria.
Интересно, что хотя бы повторить предыдущее достижение не смог ни один сегмент в разрезе топлива, потребляемого силовыми агрегатами. Самыми чувствительными стали потери дизельной братии, недосчитавшейся более четырехсот новичков (-22,6%). Очевидно, из-за бомбардировки врагом энергетической инфраструктуры существенно (на 200 машин или 22,4%) сократились и продажи электромобилей — и это происходит уже второй месяц подряд.

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Исключением в апреле стали только гибриды: по итогам месяца спрос на них не слишком существенно, но увеличился (+4,9% к результату марта). Тем временем наибольшее количество новых авто, выехавших из автосалонов украинских дилеров в течение апреля, было оборудовано бензиновыми двигателями: сейчас их доля на рынке новой техники достигает недостижимых для остальных 46 процентов.

Предпочтения украинских покупателей по типу питания

по итогам продаж новых авто в апреле (против марта)
  • Бензиновые: 2560 новых авто (-112)
  • Дизельные: 1395 новых авто (-407)
  • Гибридные: 923 новых авто (+43)
  • Электрические: 693 новых авто (-200)
  • Двухтопливные (с ГБО): 16 новых авто (-20)

15 самых популярных брендов Украины

по итогам продаж новых авто в апреле (против марта)
  1. Toyota: 822 новых авто (-183);
  2. Renault: 530 новых авто (-368);
  3. Volkswagen: 486 новых авто (+15);
  4. BMW: 392 новых авто (+29);
  5. Skoda: 312 новых авто (-71);
  6. Mazda: 267 новых авто (+63);
  7. Kia: 250 новых авто (+17);
  8. Nissan: 249 новых авто (+23);
  9. Hyundai: 228 новых авто (-80);
    Suzuki: 228 новых авто (+44);
  10. Lexus: 195 новых авто (+13);
  11. Citroen: 162 новых авто (-13);
  12. Mercedes-Benz: 157 новых авто (-20);
  13. Honda: 138 новых авто (-19);
  14. Peugeot: 105 новых авто (-47);
  15. BYD: 103 новых авто (-63).
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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