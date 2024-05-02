ТОП-15 самых популярных автомобильных брендов Украины — Finance.ua

ТОП-15 самых популярных автомобильных брендов Украины Сегодня 19:05 — Технологии&Авто

ТОП-15 самых популярных автомобильных брендов Украины

После вспышки продаж новых авто в начале весны в апреле спрос в Украине немного успокоился: по данным Главного Сервисного центра МВД Украины, в прошлом месяце на дороги выехали 5587 новых легковушек — на семь сотен меньше, чем было в рекордном марте (6283 шт).

Об этом пишет auto.ria.

Интересно, что хотя бы повторить предыдущее достижение не смог ни один сегмент в разрезе топлива, потребляемого силовыми агрегатами. Самыми чувствительными стали потери дизельной братии, недосчитавшейся более четырехсот новичков (-22,6%). Очевидно, из-за бомбардировки врагом энергетической инфраструктуры существенно (на 200 машин или 22,4%) сократились и продажи электромобилей — и это происходит уже второй месяц подряд.

Исключением в апреле стали только гибриды: по итогам месяца спрос на них не слишком существенно, но увеличился (+4,9% к результату марта). Тем временем наибольшее количество новых авто, выехавших из автосалонов украинских дилеров в течение апреля, было оборудовано бензиновыми двигателями: сейчас их доля на рынке новой техники достигает недостижимых для остальных 46 процентов.

Предпочтения украинских покупателей по типу питания

по итогам продаж новых авто в апреле (против марта)

Бензиновые: 2560 новых авто (-112)

Дизельные: 1395 новых авто (-407)

Гибридные: 923 новых авто (+43)

Электрические: 693 новых авто (-200)

Двухтопливные (с ГБО): 16 новых авто (-20)

15 самых популярных брендов Украины

по итогам продаж новых авто в апреле (против марта)

Toyota: 822 новых авто (-183); Renault: 530 новых авто (-368); Volkswagen: 486 новых авто (+15); BMW: 392 новых авто (+29); Skoda: 312 новых авто (-71); Mazda: 267 новых авто (+63); Kia: 250 новых авто (+17); Nissan: 249 новых авто (+23); Hyundai: 228 новых авто (-80);

Suzuki: 228 новых авто (+44); Lexus: 195 новых авто (+13); Citroen: 162 новых авто (-13); Mercedes-Benz: 157 новых авто (-20); Honda: 138 новых авто (-19); Peugeot: 105 новых авто (-47); BYD: 103 новых авто (-63).

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