ТОП-15 самых популярных автомобильных брендов Украины — Finance.ua

ТОП-15 самых популярных автомобильных брендов Украины
После вспышки продаж новых авто в начале весны в апреле спрос в Украине немного успокоился: по данным Главного Сервисного центра МВД Украины, в прошлом месяце на дороги выехали 5587 новых легковушек — на семь сотен меньше, чем было в рекордном марте (6283 шт).
Об этом пишет auto.ria.
Интересно, что хотя бы повторить предыдущее достижение не смог ни один сегмент в разрезе топлива, потребляемого силовыми агрегатами. Самыми чувствительными стали потери дизельной братии, недосчитавшейся более четырехсот новичков (-22,6%). Очевидно, из-за бомбардировки врагом энергетической инфраструктуры существенно (на 200 машин или 22,4%) сократились и продажи электромобилей — и это происходит уже второй месяц подряд.
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Исключением в апреле стали только гибриды: по итогам месяца спрос на них не слишком существенно, но увеличился (+4,9% к результату марта). Тем временем наибольшее количество новых авто, выехавших из автосалонов украинских дилеров в течение апреля, было оборудовано бензиновыми двигателями: сейчас их доля на рынке новой техники достигает недостижимых для остальных 46 процентов.
Предпочтения украинских покупателей по типу питания
по итогам продаж новых авто в апреле (против марта)
- Бензиновые: 2560 новых авто (-112)
- Дизельные: 1395 новых авто (-407)
- Гибридные: 923 новых авто (+43)
- Электрические: 693 новых авто (-200)
- Двухтопливные (с ГБО): 16 новых авто (-20)
15 самых популярных брендов Украины
по итогам продаж новых авто в апреле (против марта)
- Toyota: 822 новых авто (-183);
- Renault: 530 новых авто (-368);
- Volkswagen: 486 новых авто (+15);
- BMW: 392 новых авто (+29);
- Skoda: 312 новых авто (-71);
- Mazda: 267 новых авто (+63);
- Kia: 250 новых авто (+17);
- Nissan: 249 новых авто (+23);
- Hyundai: 228 новых авто (-80);
Suzuki: 228 новых авто (+44);
- Lexus: 195 новых авто (+13);
- Citroen: 162 новых авто (-13);
- Mercedes-Benz: 157 новых авто (-20);
- Honda: 138 новых авто (-19);
- Peugeot: 105 новых авто (-47);
- BYD: 103 новых авто (-63).
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