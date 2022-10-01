Solaris показал 18-метровый автобус на водороде — Finance.ua

Solaris показал 18-метровый автобус на водороде 01.10.2022, 01:48 — Технологии&Авто

Solaris показал 18-метровый автобус на водороде, Фото: autocentre.ua

На выставке пассажирского транспорта InnoTrans 2022 в Берлине компания Solaris впервые представила широкой публике свою новинку — 18-метровый автобус Urbino 18 Hydrogen, работающий на водородных топливных элементах.

Машина не имеет обычного моторного отсека, поскольку здесь используется модульная система привода. На крыше установлены легкие композитные баллоны, вмещающие 51,2 кг водорода.

Также применяются 60-киловаттные батареи собственной разработки, выполняющие вспомогательные функции — при разгоне или торможении (рекуперации). Запас хода в зависимости от погодных условий может достигать 350 км. На полную заправку нужно около 20 минут.

Пассажироемкость — до 140 чел. Электробус сертифицирован по типам I и II, поэтому может эксплуатироваться и на междугородных маршрутах.

Фото: autocentre.ua

Свою первую 12-метровую модель водородного автобуса компания Solaris запустила в производство в 2019 году. С тех пор в Италию, Германию, Нидерланды, Швейцарию и Польшу поставлено 100 таких машин. Что касается новой, 18-метровой модели, то она начнет поступать покупателям уже во втором квартале 2023 года.

Компания Solaris является лидером по количеству поставленных электробусов на европейском рынке. В общей сложности подписаны контракты на 2500 машин, которые уже эксплуатируют в 140 городах 21 страны. Если же говорить о всех автобусах марки Solaris, то сегодня их можно встретить на улицах почти 800 городов в 32 странах.

Фото: autocentre.ua

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