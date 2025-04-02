Сократят ли комендантский час в Киеве на Пасху — ответ КГВА Сегодня 14:33

Сократят ли комендантский час в Киеве на Пасху — ответ КГВА

Режим комендантского часа в Киеве на Пасху меняться не будет. Также будет усилено патрулирование и увеличено количество правоохранителей в местах массового скопления людей.

В Киеве на Пасху не будут пересматривать режим комендантского часа, ограничения будут действовать, как обычно — с полуночи и до 5 утра. Об этом сообщили журналисту УНН в Киевской городской военной администрации.

Режим комендантского часа в связи с Пасхальными, а также другими праздничными, памятными днями не пересматривается. Дополнительно сообщаем, что в предыдущие годы на Пасху, Рождество Христово, а также другие праздничные дни, сопровождаемые церковной службой в ночной период, действие комендантского часа не прекращалось. Следовательно, ограничения, касающиеся комендантского часа, будут действовать.

Также в КМВА отметили, что в период мероприятий, посвященных Пасхе, вводится дополнительное патрулирование, увеличивается количество личного состава работников Национальной полиции, других служб в местах массового скопления людей — в связи с фактическим проведением массовых мероприятий.

В этом году один из крупнейших церковных праздников в Украине Пасха отмечается 20 апреля.

УНН По материалам:

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