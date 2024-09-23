Сокращаются объемы перевозки зерновых по железной дороге в Румынию и Венгрию — Finance.ua
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Сокращаются объемы перевозки зерновых по железной дороге в Румынию и Венгрию

Аграрный рынок
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Сокращаются объемы перевозки зерновых по железной дороге в Румынию и Венгрию
Сокращаются объемы перевозки зерновых по железной дороге в Румынию и Венгрию
В сентябре сократились среднесуточные объемы перевозки зерновых через железнодорожные пограничные переходы с Румынией и Венгрией. Об этом шла речь во время онлайн-совещания представителей АО «Укрзализныця» с участниками аграрного рынка.
Сейчас в Румынию ежесуточно в среднем следует 49,6 вагона с зерном в сутки. Это на 3,4 единицы меньше, чем в августе.
На 3,2 вагона уменьшился среднесуточный объем передачи зерна в Венгрию. Нынешний показатель составляет 25,3 единицы в сутки.
Однако через украинско-польские пограничные переходы ежесуточно в среднем движется 53,8 вагона с зерном. По сравнению с августом показатель вырос на 3,5 единицы в сутки.
На столько же вырос объем передачи зерновых в Словакию. Сейчас через переходы ежесуточно в среднем следует 29,4 вагона с зерном.
Общий показатель среднесуточной передачи зерновых грузов и шротов составляет 194 вагона. За 18 суток сентября показатель уменьшился на 12 единиц.
По материалам:
ukragroconsult
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