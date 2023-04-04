Соглашение с МВФ: что Украина пообещала сделать в рамках программы на $15,6 миллиарда — Finance.ua

Соглашение с МВФ: что Украина пообещала сделать в рамках программы на $15,6 миллиарда Сегодня 10:01 — Казна и Политика

Соглашение с МВФ: что Украина пообещала сделать в рамках программы на $15,6 миллиарда

Международный валютный фонд опубликовал 19 структурных маяков, которые Украина пообещала выполнить в рамках программы сотрудничества на 15,6 млрд долларов.

Об этом говорится в документе программы, опубликованном на сайте Фонда.

Так, в тексте определены первоочередные требования, которые Украина выполнила еще до начала программы.

Речь идет о трех пунктах:

назначить главу Национального антикоррупционного бюро (НАБУ): в начале марта по результатам конкурса Кабмин назначил на этот пост Семена Кривоноса;

утвердить со стороны правительства и подать в Верховную Раду изменения в бюджет: 21 марта ВРУ утвердила изменения в бюджет на полтриллиона гривен, соответствующий закон ожидает подписи президента;

поручить правительству Министерству финансов разработать бюджетную декларацию на 2024-2030 годы: Кабмин принял соответствующее решение на заседании 24 марта.

По структурным маякам, которые впереди, соглашением определено 19 пунктов. Из них в этом году определено большинство — 17 пунктов. А именно:

Утвердить подписью президента изменения в бюджет на полтриллиона гривен (до конца апреля). Подать в ВРУ законопроект о возобновлении и усилении статьи 52 Бюджетного кодекса, чтобы минимизировать ad-hoc изменения в бюджет (конец мая). Принять проект закона о налоговой политике и администрировании, подготовленный в рамках Мониторинговой программы. Речь идет о возврате довоенных налогов, соответствующий законопроект правительство одобрило в начале февраля (конец июня). Обновить и опубликовать Среднесрочную стратегию управления государственным долгом (конец сентября). Представить бюджетную декларацию на 2024 год с прогнозами доходов, расходов и источников финансирования дефицита на 2025-2026 годы, а также отчет о фискальных рисках (конец сентября). Подготовить план действий, в частности по устранению недостатков, выявленных при опросе налогоплательщиков, как вклад в дорожную карту Национальной стратегии доходов (конец мая). Возобновить действие статей Бюджетного кодекса по ограничениям на предоставление государственных гарантий с четкими критериями для их предоставления (конец мая). Внести изменения в законодательство для повышения прозрачности и подотчетности специальных счетов (конец мая). Разработать дорожную карту мер по государственным инвестициям и отбору проектов для предоставления госинвестиций, в рамках чего расширить полномочия Минфина (конец декабря). Принять Стратегию государственных доходов до конца 2023 года (конец декабря). Разработать стратегию возврата к плавающему обменному курсу, ослаблению валютного контроля и переходу к инфляционному таргетированию (конец июня). Передать Оператора газотранспортных систем Украины (ОГТСУ) Министерству энергетики и принять новый устав (конец июля). Возобновить декларирование госслужащих, не принимающих непосредственного участия в мобилизации и военных действиях, и восстановить функцию НАПК по их проверке (конец июля). Законодательно усилить проверки политически важных лиц по стандартам ФАТФ (конец сентября). Упростить систему декларирования активов путем объединения с другими базами данных и реестрами (конец октября). Усилить институциональную автономию САП, в частности, процедур отбора, способности регулировать организационную деятельность, а также механизмов дисциплины и подотчетности (конец декабря). Усилить банковское управление и надзор: восстановить плановые проверки, отделить подразделение по связанным сторонам от банковского надзора, ввести консультативный орган при Наблюдательном комитете (конец сентября);

На 2024 год определены только два структурных маяка:

Подготовить концепцию санации (оздоровления) банков в консультациях с представителями Фонда гарантирования вкладов и МВФ (конец марта 2024 г.). Внедрить методологию оценки надзорных рисков для определения приоритетов надзорной деятельности (конец июня 2024).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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