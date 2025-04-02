Соглашение о недрах между Украиной и США должно быть совместимо с законодательством ЕС, — Бербок — Finance.ua
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Соглашение о недрах между Украиной и США должно быть совместимо с законодательством ЕС, — Бербок

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Соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США не может противоречить евроинтеграционному пути Украины и должно быть совместимо с законодательством Европейского Союза.
Об этом на совместной пресс-конференции в Киеве сказали министры иностранных дел Украины и Германии Андрей Сибига и Анналена Бербок.
«О соглашении о минеральных ресурсах мы получили текст в пятницу 28 марта. Текст от американской стороны. Речь идет о расширенном тексте соглашения. Мы начали обработку в соответствии с нашими экономически-государственными процедурами», — сказал Сибига.
По словам министра, уже прошел первый раунд консультации с американской стороной.
«Очень важно, чтобы мы вышли на текст, который отвечает интересам двух сторон, который взаимоприемлем. И в этом контексте также стоит напомнить, что это соглашение, по которому мы начали переговоры, не может противоречить нашему евроинтеграционному пути, нашей интеграции в ЕС. Это наша также одна из принципиальных позиций», — сказал он.
Бербок также заявила, что предстоящее соглашение об ископаемых между Украиной и США должно быть совместимо с европейским законодательством.
«Мы как европейцы тоже заключили с Украиной сырьевое соглашение. И, конечно, все другие договоры, которые могут быть приняты в будущем, должны быть совместимы с европейским законодательством. Это ведь наш европейский континент. И в этой ситуации мы, конечно, ведем дискуссию со всеми заинтересованными сторонами», — сказала министр.
Соглашение о недрах
Напомним, США недавно передали на рассмотрение Украины новый вариант соглашения о полезных ископаемых. Это уже полноценное соглашение, а не рамочное, которое планировалось заключить раньше.
Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что документ еще предстоит изучить юристам. В нем содержатся некоторые детали, которые ранее уже отвергали обе стороны.
Также глава государства подчеркнул, что Украина не будет подписывать соглашение, если оно будет предусматривать какой-либо долг Украины перед США.
По словам главы государства, соглашение не будет подписано и в том случае, если оно будет угрожать членству Украины в ЕС.
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