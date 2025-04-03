Украинские стартапы могут получить 600 тыс. евро на развитие — каковы условия — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинские стартапы могут получить 600 тыс. евро на развитие — каковы условия

Личные финансы
97
Украинские стартапы могут получить 600 тыс. евро на развитие — каковы условия
Украинские стартапы могут получить 600 тыс. евро на развитие — каковы условия
Украинские стартапы могут приобщиться к технологической конференции Latitude59 и привлечь 600 000 евро на развитие своего проекта.
Об этом сообщают в Министерстве цифровой трансформации.
Latitude59 — одна из крупнейших технологических конференций в Балтии и Северной Европе. Ежегодно событие посещает 3 000 стартапов, корпораций, инвесторов и лидеров мнений из более чем 60 стран мира. В прошлом году на конференции победил украинский стартап Beholder — он получил главный приз и привлек 600 000 евро финансирования.
В этом году для участия отберут 9 стартапов, которые поедут на конференцию в Таллинн. Участие украинской делегации организовано Министерством цифровой трансформации Украины, Украинским фондом стартапов, Techosystem, YEP Accelerator, Mission Possible и Seeds of Bravery.

Кто может принять участие

В этом году инвесторы конкурса по питчингу ищут оригинальные и конкурентоспособные идеи, а также команды, которые могут показать результаты. Податься на отбор могут стартапы, которые:
  • Зарегистрированы, работают в Украине и позиционируют себя как украинскую компанию.
  • Имеют MVP и первоначальный traction.
  • Уже привлекали инвестиции или планируют это сделать в течение 6−12 месяцев.
  • Работают в приоритетных для конференции нишах — Energy & Environment, AgriFood, HealthTech, dual-use.
Конференция продлится с 21 по 23 мая. Податься на отбор можно до 13 апреля по ссылке.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems