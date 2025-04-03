Украинские стартапы могут получить 600 тыс. евро на развитие — каковы условия
Украинские стартапы могут приобщиться к технологической конференции Latitude59 и привлечь 600 000 евро на развитие своего проекта.
Об этом сообщают в Министерстве цифровой трансформации.
Latitude59 — одна из крупнейших технологических конференций в Балтии и Северной Европе. Ежегодно событие посещает 3 000 стартапов, корпораций, инвесторов и лидеров мнений из более чем 60 стран мира. В прошлом году на конференции победил украинский стартап Beholder — он получил главный приз и привлек 600 000 евро финансирования.
В этом году для участия отберут 9 стартапов, которые поедут на конференцию в Таллинн. Участие украинской делегации организовано Министерством цифровой трансформации Украины, Украинским фондом стартапов, Techosystem, YEP Accelerator, Mission Possible и Seeds of Bravery.
Кто может принять участие
В этом году инвесторы конкурса по питчингу ищут оригинальные и конкурентоспособные идеи, а также команды, которые могут показать результаты. Податься на отбор могут стартапы, которые:
- Зарегистрированы, работают в Украине и позиционируют себя как украинскую компанию.
- Имеют MVP и первоначальный traction.
- Уже привлекали инвестиции или планируют это сделать в течение 6−12 месяцев.
- Работают в приоритетных для конференции нишах — Energy & Environment, AgriFood, HealthTech, dual-use.
Конференция продлится с 21 по 23 мая. Податься на отбор можно до 13 апреля по ссылке.
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