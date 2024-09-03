Соглашение о цифровой торговле между Украиной и Британией вступило в силу — Finance.ua

Соглашение о цифровой торговле между Украиной и Британией вступило в силу
С 1 сентября вступило в силу соглашение о цифровой торговле между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
Украина стала второй страной мира после Сингапура, с которой британцы подписали такое соглашение.
«Реализация этого соглашения позволит углубить участие Украины в глобальных цепочках поставок, будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса, сохранит свободный доступ украинских IT-компаний на цифровые рынки Великобритании и обеспечит поддержку нашей экономики во время войны и в период послевоенного восстановления», — прокомментировала министр экономики Юлия Свириденко.
В частности, соглашение о цифровой торговле обеспечивает правовой фундамент для дальнейшего развития отношений между Украиной и Великобританией.
Ее внедрение уменьшит административные расходы на торговлю благодаря цифровым решениям, позволит использовать электронную подпись, контракты и счета для международной торговли, а также усилит кибербезопасность и защиту данных.
- Открытые цифровые рынки: отсутствие пошлин на электронные передачи данных, поддержка малых и средних предприятий, сотрудничество в сфере стандартов и инклюзивность цифровой экономики.
- Цифровые торговые системы: возможность использования электронной подписи, контрактов и счетов для осуществления международной торговли, сотрудничество над взаимным признанием электронных доверительных услуг.
- Данные: Запрет необоснованных ограничений на трансграничную передачу данных, защиту персональных данных и улучшение доступа к публичным данным.
- Защита потребителей и бизнеса: Гарантия защиты прав в цифровом пространстве, запрет мошеннических практик, защита криптографических данных.
- Финансовые услуги: Содействие свободному обмену финансовой информацией и равные условия для поставщиков новых финансовых услуг.
- Техническое сотрудничество: Сотрудничество в новейших технологиях, таких как искусственный интеллект, квантовые технологии и кибербезопасность.
Соглашение о цифровой торговле было подписано 20 марта 2023 года в онлайн формате. Это соглашение является интегрированной частью соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, подписанного 8 октября 2020 года в Лондоне.
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