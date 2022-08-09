SoftBank отчитался о рекордных убытках в $23,4 миллиарда — Finance.ua

SoftBank отчитался о рекордных убытках в $23,4 миллиарда Сегодня 04:54 — Фондовый рынок

SoftBank отчитался о рекордных убытках в $23,4 миллиарда

Японский холдинг SoftBank Group отчитался о рекордных чистых убытках в $23,4 млрд. Падение акций технологического сектора негативно сказалось на инвестициях фонда SoftBank.

Vision Fund сообщил об убытках в размере $17,23 млрд по состоянию на июнь 2022 года. Это второй по величине квартальный убыток для фонда. Ключевые активы SoftBank — технологические компании, среди которых Uber Technologies, Coupang, DoorDash, WeWork, Klarna, TikTok и другие. Стоимость акций уменьшается с начала года. Еще $6 млрд SoftBank потерял из-за ослабления японской иены.

На пресс-конференции после подведения итогов основатель SoftBank Group Масаеси Сона сообщил , что убытки стали самыми большими в истории компании и руководство относится к этому серьезно.

Vision Fund придется сократить операционные расходы, в частности численность персонала, объяснил Сона. Он отметил, что компания станет более избирательной в отношении новых инвестиций.

SoftBank рассчитывает получить прибыль за счет вывода на IPO разработчика чипов Arm, которого холдинг приобрел за $32 млрд. Компания заявила, что IPO станет крупнейшим в сегменте.

В конце мая SoftBank сократил зарплату топ-менеджеров после рекордных убытков. А в июле стало известно, что Раджив Мишра, долгое время возглавлявший Vision Fund, покинет фонд и создаст собственный.

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