Соцсеть X выплатит Трампу $10 млн за блокирование его аккаунта в 2021 году — Finance.ua

Соцсеть X выплатит Трампу $10 млн за блокирование его аккаунта в 2021 году Сегодня 04:38 — Мир

Соцсеть X выплатит Трампу $10 млн за блокирование его аккаунта в 2021 году

Платформа X миллиардера Илона Маска согласилась выплатить почти $10 миллионов, чтобы урегулировать судебный иск, который президент США Дональд Трамп подал из-за блокирования его аккаунта в 2021 году.

Об этом сообщает CBS News

Трамп вместе с другими истцами подал иск в 2021 году против компании, тогда называвшейся Twitter, и ее тогдашнего исполнительного директора Джека Дорси.

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По словам источников, команда Трампа рассматривала возможность прекратить судебный процесс, ссылаясь на близость Маска к президенту и тот факт, что он потратил $250 миллионов на его избрание. В конце концов, они пошли на мировое соглашение.

Напомним, что 30 января Meta согласилась выплатить $25 миллионов Трампу, чтобы урегулировать аналогичный судебный иск. В то же время, компания своей вины не признала.

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