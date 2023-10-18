Соцсеть X протестирует годовую подписку на базовые функции стоимостью 1 доллар — Finance.ua

Соцсеть X протестирует годовую подписку на базовые функции стоимостью 1 доллар Сегодня 21:31

Соцсеть X протестирует годовую подписку на базовые функции стоимостью 1 доллар

Соцсеть X (ранее известная как Twitter) объявила, что протестирует новую модель подписки, согласно которой будет взимать 1 доллар в год за базовые функции.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что новая подписка под названием «Не бот» будет взимать плату с пользователей за лайки, репосты, цитирование постов других аккаунтов, а также добавление постов в закладки на веб-версии платформы.

В соцсети объяснили, что целью введения новой модели подписки является борьба с ботами и спамерами. В X добавили, что плата будет варьироваться в зависимости от страны и обменного курса.

Новая подписка будет доступна для тестирования для пользователей в Новой Зеландии и Филиппинах.

«В рамках этого теста на существующих пользователей это не влияет. Но новые пользователи, которые не захотят делать подписку, смогут просматривать и читать посты, смотреть видео и отслеживать аккаунты», — говорится в сообщении.

Економічна Правда По материалам:

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