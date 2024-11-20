Соцсеть Bluesky, в которую массово бегут пользователи X, обещает не повторять ошибку Маска — Finance.ua

Соцсеть Bluesky, в которую массово бегут пользователи X, обещает не повторять ошибку Маска Сегодня 04:20 — Технологии&Авто

Соцсеть Bluesky, в которую массово бегут пользователи X, обещает не повторять ошибку Маска

Илон Маск во многом испортил то, что когда-то называлось Twitter. Пользователи все еще волнами сбегают в конкурентные соцсети, такие как Threads и Bluesky.

Bluesky переживает всплеск регистраций и активности, что, естественно, порождает некоторые вопросы от пользователей. Например, не пойдет ли платформа по тому же пути, что и X?

В чем проблема

заявила, что не будет тренировать генеративный ИИ на публикациях своих пользователей, сообщается на Проблема возникла из-за искусственного интеллекта, а точнее того факта, что людям не нравится, что их твиты вдруг стали источником учебных данных для ИИ Grok Илона Маска. Компания Bluesky, резко возросшая после выборов в США,сообщается на официальной странице Bluesky

Это заявление резко контрастирует с политикой X и даже Meta, которая может использовать Threads для обучения собственного ИИ Llama. Вероятно, не случайно заявление Bluesky появилось в тот же день, когда вступили в силу новые условия предоставления услуг X, позволяющие сторонним партнерам тренироваться на сообщениях пользователей соцсети.

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«Многие художники и создатели нашли свой дом на Bluesky, и мы слышим их беспокойство по поводу того, что другие платформы тренируются на их данных. Мы не используем ваш контент для обучения генеративного ИИ и не намерены этого делать», — написали разработчики Bluesky.

В следующем сообщении появилось уточнение, в каких сферах и для каких целей применяют ИИ. Компания говорит, что он вовлечен только в модерацию контента и формирование ленты Discover (аналог рекомендаций, который можно добавить в ленту только по желанию).

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«Bluesky использует искусственный интеллект для модерации контента, что помогает нам сортировать посты и защищать людей-модераторов от вредоносного контента. Ни одна из этих систем не является системой генеративного ИИ, обученной на пользовательском контенте», — говорится в сообщении.

Эмили Лю, пресс-секретарь Bluesky, сказала: «Мы хотели бы сделать все возможное, чтобы сторонние организации уважали согласие пользователей, и активно обсуждаем в команде, как этого добиться». Таким образом, компания полагается только на добрую волю разработчиков ИИ, но собирается каким-то образом заблокировать несанкционированное считывание данных в соцсети.

Телеканал 24 По материалам:

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