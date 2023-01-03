Социологи выяснили главный мотив украинцев оставаться в стране (инфографика) — Finance.ua

Социологи выяснили главный мотив украинцев оставаться в стране (инфографика)
Главный мотив украинцев оставаться в стране — родственники. На втором месте — ощущение, что в их населенном пункте не все так страшно.
Это данные социологического исследования, проведенного компанией Active Group с помощью онлайн панели SunFlower Sociology 18-21 ноября.
Так, ради родственников в стране остается 41% опрошенных. Еще 20,5% не выезжают из-за наличия ощущения, что не все так страшно, 17,9% — из-за чувства неизвестности (куда, как ехать), 15,4% — из-за работы, 14,5% — из-за законодательных запретов.
Среди мотивов, которые могут заставить уехать за границу, большинство опрошенных (29,9%) назвали ухудшение ситуации в их населенном пункте. Еще 21,4% готовы уехать, если так поступят их родственники.
- 16,7% респондентов ответили, что могут уехать, если получат интересное предложение (то есть будут понимать, куда ехать и на каких условиях).
- 14,5% опрошенных связали выезд за границу с невозможностью найти работу в Украине и проблемами с отоплением, водоснабжением и электричеством,
- 10,3% — с отменой законодательных ограничений на выезд,
- 9,8% — с вопросами, связанными со здоровьем,
- 8,1% — с работой, релокацией рабочего места.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
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