Социологи выяснили главный мотив украинцев оставаться в стране (инфографика) — Finance.ua

Социологи выяснили главный мотив украинцев оставаться в стране (инфографика) Сегодня 16:12 — Личные финансы

Главный мотив украинцев оставаться в стране — родственники. На втором месте — ощущение, что в их населенном пункте не все так страшно.

Это данные социологического исследования, проведенного компанией Active Group с помощью онлайн панели SunFlower Sociology 18-21 ноября.

Так, ради родственников в стране остается 41% опрошенных. Еще 20,5% не выезжают из-за наличия ощущения, что не все так страшно, 17,9% — из-за чувства неизвестности (куда, как ехать), 15,4% — из-за работы, 14,5% — из-за законодательных запретов.

Среди мотивов, которые могут заставить уехать за границу, большинство опрошенных (29,9%) назвали ухудшение ситуации в их населенном пункте. Еще 21,4% готовы уехать, если так поступят их родственники.

16,7% респондентов ответили, что могут уехать, если получат интересное предложение (то есть будут понимать, куда ехать и на каких условиях).

14,5% опрошенных связали выезд за границу с невозможностью найти работу в Украине и проблемами с отоплением, водоснабжением и электричеством,

10,3% — с отменой законодательных ограничений на выезд,

9,8% — с вопросами, связанными со здоровьем,

8,1% — с работой, релокацией рабочего места.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Слово і Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.