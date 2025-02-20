Социологи подтвердили рост рейтинга Зеленского (опрос, инфографика) — Finance.ua

Социологи подтвердили рост рейтинга Зеленского (опрос, инфографика) Сегодня 11:12

По состоянию на январь 2025 года зафиксирован показатель доверия к Зеленскому в 51%.

Об этом пишет Info Sapiens

Как отмечают аналитики, учитывая изменение во внешнеполитической ситуации, можно предположить, что доверие к Зеленскому в феврале возросло.

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Социологи отметили, что показатель доверия не трансформируется напрямую в президентский рейтинг. «Мы сейчас президентские рейтинги не публикуем, поскольку выборы не проводятся во время войны, дата выборов не назначена, и рейтинг в опросах очень зависит от перечня включенных людей — но пока не известно, кто точно планирует баллотироваться», — говорится в сообщении.

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