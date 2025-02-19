Вопреки мнению Трампа: социологи зафиксировали рост рейтинга президента — Finance.ua

Вопреки мнению Трампа: социологи зафиксировали рост рейтинга президента Сегодня 11:23

Вопреки мнению Трампа: социологи зафиксировали рост рейтинга президента

Владимиру Зеленскому доверяют более половины украинцев. Вопреки мнению Дональда Трампа, за последние месяцы рейтинг президента вырос.

Об этом сообщает опрос КМИС.

По состоянию на первую половину февраля 2025 года 57% украинцев доверяют Зеленскому, не доверяют — 37%. Баланс доверия-недоверия составляет +20%.

Показатели доверия несколько улучшились по сравнению с последним опросом в декабре 2024 года, когда ему доверяли 52%, не доверяли — 39%, а баланс доверия-недоверия составил +13%.

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, президент Зеленский сохраняет достаточно высокое доверие в обществе и, тем более, сохраняет легитимность. По его словам, для демократического общества иметь текущий показатель доверия — это очень хороший результат.

«Если отдельные международные партнеры-союзники переживают за легитимность президента в контексте возможных мирных переговоров и считают уместным настаивать на выборах, то с точки зрения самих украинских граждан с этим проблем нет, нынешний президент и власть вполне легитимны вести сложные переговоры, а выборы должны быть после окончания войны и по меньшей мере получения Украиной надежных гарантий относительно безопасности,» — добавил социолог.

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