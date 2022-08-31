Социологи назвали процент украинских беженцев, которые намерены возвращаться домой — Finance.ua

Социологи назвали процент украинских беженцев, которые намерены возвращаться домой Сегодня 13:19

Более трети (36%) украинских беженцев, находящихся за границей, планируют вернуться в Украину. Но только после того, как убедятся, что в регионе, где они жили, безопасно находиться. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса «Настроения и оценки украинских беженцев», проведенного социологической службой Центра Разумкова с 20 июля по 25 августа 2022 года, пишет uamedia.eu.

Еще 35% респондентов планируют вернуться в Украину сразу после окончания войны, 13% — через год или через несколько лет после окончания войны, 7% — после того, как возобновит работу предприятие, на котором они работали, или будут уверены, что найдут другую работу у себя дома, говорится в отчете.

11% планируют вернуться в ближайшее время, а 7% вообще не планируют возвращаться домой в Украину.

88% респондентов, которые планируют возвращаться в Украину, ответили, что по возвращении намерены поселиться в той же области, где жили до войны, 7% — что планируют поселиться в другой области (преимущественно это жители восточного региона), отмечает социологическая служба.

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