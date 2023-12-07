Societe Generale первым из крупных банков запускает стейблкоин для широкого круга инвесторов — Finance.ua

Societe Generale первым из крупных банков запускает стейблкоин для широкого круга инвесторов
Французский Societe Generale запускает собственный стейблкоин, став первым крупным банком, предложившим цифровой токен с привязкой к жесткой валюте широкому кругу инвесторов.
Об этом пишет Financial Times.
Третий по величине банк Франции начал торги стейблокином CoinVertible, обеспеченным евро, 6 декабря на люксембургской бирже Bitstamp.
Как отмечает FT, это решение — примечательный шаг для традиционного финансового учреждения к торговле криптовалютой, где сейчас доминируют специализированные фирмы в области цифровых активов.
Читайте также: Разработка собственной криптовалюты: это стоит знать
На этом рынке, объем которого оценивается в $130 млрд, лидируют компании Tether и Circle. Ранее они столкнулись с вопросами аудита резервов, которые поддерживают их токены, пишет издание.
«Экосистема криптовалют в значительной степени сконцентрирована вокруг нескольких стейблкоинов, 90% которых номинированы в долларах США. Мы, безусловно, думаем, что в этом пространстве есть место для банка и для стейблкоина, привязанного к евро», — заявил исполнительный директор Societe Generale Forge Жан-Марк Стенгер.
Курс криптовалют к доллару 💸
Поделиться новостью