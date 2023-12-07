Societe Generale первым из крупных банков запускает стейблкоин для широкого круга инвесторов — Finance.ua
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Societe Generale первым из крупных банков запускает стейблкоин для широкого круга инвесторов

Криптовалюта
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Societe Generale первым из крупных банков запускает стейблкоин для широкого круга инвесторов
Societe Generale первым из крупных банков запускает стейблкоин для широкого круга инвесторов
Французский Societe Generale запускает собственный стейблкоин, став первым крупным банком, предложившим цифровой токен с привязкой к жесткой валюте широкому кругу инвесторов.
Об этом пишет Financial Times.
Третий по величине банк Франции начал торги стейблокином CoinVertible, обеспеченным евро, 6 декабря на люксембургской бирже Bitstamp.
Как отмечает FT, это решение — примечательный шаг для традиционного финансового учреждения к торговле криптовалютой, где сейчас доминируют специализированные фирмы в области цифровых активов.

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На этом рынке, объем которого оценивается в $130 млрд, лидируют компании Tether и Circle. Ранее они столкнулись с вопросами аудита резервов, которые поддерживают их токены, пишет издание.
«Экосистема криптовалют в значительной степени сконцентрирована вокруг нескольких стейблкоинов, 90% которых номинированы в долларах США. Мы, безусловно, думаем, что в этом пространстве есть место для банка и для стейблкоина, привязанного к евро», — заявил исполнительный директор Societe Generale Forge Жан-Марк Стенгер.

Курс криптовалют к доллару 💸

По материалам:
Forbes.ua
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