Societe Generale первым из крупных банков запускает стейблкоин для широкого круга инвесторов — Finance.ua

Societe Generale первым из крупных банков запускает стейблкоин для широкого круга инвесторов Сегодня 11:45 — Криптовалюта

Societe Generale первым из крупных банков запускает стейблкоин для широкого круга инвесторов

Французский Societe Generale запускает собственный стейблкоин, став первым крупным банком, предложившим цифровой токен с привязкой к жесткой валюте широкому кругу инвесторов.

Об этом пишет Financial Times.

Третий по величине банк Франции начал торги стейблокином CoinVertible, обеспеченным евро, 6 декабря на люксембургской бирже Bitstamp.

Как отмечает FT, это решение — примечательный шаг для традиционного финансового учреждения к торговле криптовалютой, где сейчас доминируют специализированные фирмы в области цифровых активов.

На этом рынке, объем которого оценивается в $130 млрд, лидируют компании Tether и Circle. Ранее они столкнулись с вопросами аудита резервов, которые поддерживают их токены, пишет издание.

«Экосистема криптовалют в значительной степени сконцентрирована вокруг нескольких стейблкоинов, 90% которых номинированы в долларах США. Мы, безусловно, думаем, что в этом пространстве есть место для банка и для стейблкоина, привязанного к евро», — заявил исполнительный директор Societe Generale Forge Жан-Марк Стенгер.

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