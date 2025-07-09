Социальные услуги в Украине освободили от НДС: что это значит — Finance.ua

Социальные услуги в Украине освободили от НДС: что это значит Сегодня 10:02 — Казна и Политика

Социальные услуги в Украине освободили от НДС: что это значит

С 1 августа 2025 года в Украине все поставщики социальных услуг освобождаются от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). В правительстве надеются, что изменения будут способствовать вовлечению поставщиков, их развитию и совершенствованию качества услуг.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

«Чтобы сделать услуги более доступными, уменьшить финансовую нагрузку на поставщиков социальных услуг, простимулировать рынок социальных услуг и привести национальное законодательство в соответствие с европейской практикой, Минсоцполитики инициировало законодательные изменения, предусматривающие освобождение поставщиков социальных услуг от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). Верховная Рада поддержала и проголосовала за изменения», — говорится в сообщении.

Что изменится

Теперь деятельность по предоставлению социальных услуг поставщиками социальных услуг любой формы собственности освобождается от НДС.

Условия для поставщиков — они должны быть включены в Реестр поставщиков и получателей социальных услуг. Изменения вступают в силу с первого августа.

Почему эти изменения важны:

созданы условия, позволяющие осуществлять деятельность по предоставлению социальных услуг на равных условиях для всех поставщиков, тем самым конкурируя только через качество социальных услуг;

появляется новый стимул для большей вовлеченности поставщиков социальных услуг в разные проекты предоставления социальных услуг, их развития и повышения компетентности специалистов;

созданы конкурентные условия для привлечения как можно большего количества поставщиков для обеспечения потребностей населения соответствующих общин;

уменьшен уровень бюрократической нагрузки на рынок поставщиков.

Что известно о Реестре поставщиков и получателей социальных услуг

В Украине ведется Реестр поставщиков и получателей социальных услуг, что является основой формирования сети поставщиков на уровне территориальных общин. Такой реестр — это экосистема, аккумулирующая всю информацию о поставщиках и получателях социальных услуг.

Наличие в Реестре позволяет потенциальным получателям социальных услуг узнать об организации и доступных услугах. Кроме того, это возможность претендовать на участие в государственных программах.

Чтобы организацию внесли в Реестр, необходимо подать соответствующее заявление:

онлайн — через Социальный портал Минсоцполитики. Там будет доступен кабинет поставщика социальных услуг;

в письменном виде — обратившись к регистратору по месту юридической регистрации организации. Это органы социальной защиты населения (ОСОН) и центры предоставления административных услуг (ЦПАУ). Ближайший регистратор можно найти, воспользовавшись этой ссылкой.

Основными являются два документа — само заявление и список социальных услуг, которые предоставляет организация. Ознакомиться с полным перечнем необходимых документов можно по ссылке.

Срок рассмотрения заявления — до 5 рабочих дней. Уведомление о результате надежно на электронную почту, указанную при подаче заявления.

Выписку из Реестра можно получить как в бумажной форме, обратившись к регистратору, так и в электронном виде. Такая опция доступна на главной странице Социального портала Минсоцполитики . Нажав «Сформировать выписку», вы будете перенаправлены в форму заполнения, в которой заполняете необходимые поля.

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