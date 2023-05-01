Социальные стипендии в Украине: кто и сколько может получать в 2023 году — Finance.ua

Социальные стипендии в Украине: кто и сколько может получать в 2023 году Сегодня 18:10 — Личные финансы

Социальные стипендии в Украине: кто и сколько может получать в 2023 году

Ряд украинских студентов имеет право получать социальные стипендии в 2023 году, однако в некоторых случаях выплата подлежит налогообложению.

Как информирует Юридический советник для ВПЛ в Facebook , если сумма стипендии вместе с индексацией не превышает 3 760 гривен, то налоги из нее высчитываться не будут.

В то же время из всего, что превышает эту сумму, будет высчитываться 18% налога на доходы физлиц и 1,5% военного сбора. К примеру, если студент получил стипендию в 6 375 гривен, то из суммы 2 615 грн будут высчитаны почти 510 гривен налогов. То есть конечная сумма составит 5 865 гривен.

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Социальная стипендия в Украине положена следующим категориям учащихся:

дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки получат 4 249,5 гривны;

студенты, которые в возрасте 18-23 лет остались без родителей — 4 026 гривен;

другие студенты (курсанты) учреждений предвысшего профессионального образования, имеющих право на назначение соцстипендий — 890 гривен;

другие студенты (курсанты) учреждений высшего образования, имеющие право на назначение таких стипендий — 1 180 гривен.

Также студенты могут получить стипендии Верховной Рады, они положены тем, кто проходит обучение по государственному заказу на дневной форме. К ним принадлежат:

дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки — 6 375 гривен;

граждане, которые в период обучения в возрасте 18-23 лет остались без родителей — 6 039 гривен;

студенты (курсанты) учреждений профессионального высшего образования из малообеспеченных семей — 1 335 гривен;

студенты (курсанты) заведений высшего образования из малообеспеченных семей — 1 770 гривен.

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