Социальное страхование по-новому: кто получит 40 тыс. грн — Finance.ua

Социальное страхование по-новому: кто получит 40 тыс. грн
Министерство социальной политики готовит ко второму чтению проект закона о реформировании системы социального страхования. Реформа имеет целью создать современную систему поддержки, которая предоставит человеку, столкнувшемуся с травмой или болезнью, как финансовую помощь, так и возможности для восстановления и возвращения к самостоятельной жизни.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
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Законопроект был принят в первом чтении. Что остается без изменений:
- статус инвалидности;
- все группы инвалидности;
- для всех лиц, имеющих инвалидность, а также пострадавших от несчастного случая, сохраняются все выплаты на весь период установленной инвалидности или степени потери трудоспособности потерпевшим;
- если у человека инвалидность или степень потери трудоспособности пострадавшим установлены бессрочно, все выплаты по нему сохраняются пожизненно, потребности проходить какую-либо переоценку нет.
Какие изменения планируют реализовать:
- максимальный размер ежемесячной страховой выплаты (в случае несчастного случая на производстве увеличится до 5 минимальных заработных плат — 40 тыс. грн (сейчас максимальный размер выплаты — 32 тыс. грн);
- больничный будет оплачиваться до 14 месяцев, ведь тяжелые травмы или заболевания могут потребовать большего времени для лечения и восстановления человека;
- для людей с частичной трудоспособностью снимаются ограничения в три месяца в выплатах пособия по безработице. Иногда поиск работы, устраивающей человека, может занять больше времени. Планируется увеличить время, в течение которого государство будет финансово поддерживать человека.
Поддержка ветеранов
Реформа изменяет подход к поддержке ветеранов, обеспечивая им помощь на всех этапах: во время лечения, после его завершения и в процессе поиска работы.
Как сейчас:
- во время лечения: если военнослужащий получил ранение и уволился во время лечения, он не получает никаких выплат, если не трудоустроен;
- после лечения: человек после окончания больничного остается без финансовой поддержки до оформления другого вида пособия, что создает перерыв в доходах.
Что планируют изменить:
- во время лечения: военнослужащие, уволившиеся из-за ранения, будут получать больничный в размере 100% денежного довольствия (без боевых доплат) на весь период лечения;
- после завершения лечения: сразу после окончания больничного проводится оценка ограничений в сфере занятости, позволяющая автоматически назначить новый вид финансовой помощи без перерыва в выплатах. При полной потере трудоспособности ветеран будет получать ежемесячную выплату в размере 100% денежного довольствия. Если ветеран может работать, но его доход уменьшился, государство будет компенсировать разницу между предыдущим и нынешним доходом;
- поиск работы: ветераны, которые ищут работу вместе со Службой занятости, будут получать не менее 50% денежного довольствия на период поиска.
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