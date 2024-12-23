Социальное страхование по-новому: кто получит 40 тыс. грн — Finance.ua

Социальное страхование по-новому: кто получит 40 тыс. грн Сегодня 09:15 — Страхование

Социальное страхование по-новому: кто получит 40 тыс. грн

Министерство социальной политики готовит ко второму чтению проект закона о реформировании системы социального страхования. Реформа имеет целью создать современную систему поддержки, которая предоставит человеку, столкнувшемуся с травмой или болезнью, как финансовую помощь, так и возможности для восстановления и возвращения к самостоятельной жизни.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Законопроект был принят в первом чтении. Что остается без изменений:

статус инвалидности;



все группы инвалидности;

для всех лиц, имеющих инвалидность, а также пострадавших от несчастного случая, сохраняются все выплаты на весь период установленной инвалидности или степени потери трудоспособности потерпевшим;

если у человека инвалидность или степень потери трудоспособности пострадавшим установлены бессрочно, все выплаты по нему сохраняются пожизненно, потребности проходить какую-либо переоценку нет.

Какие изменения планируют реализовать:

максимальный размер ежемесячной страховой выплаты (в случае несчастного случая на производстве увеличится до 5 минимальных заработных плат — 40 тыс. грн (сейчас максимальный размер выплаты — 32 тыс. грн);

больничный будет оплачиваться до 14 месяцев, ведь тяжелые травмы или заболевания могут потребовать большего времени для лечения и восстановления человека;

для людей с частичной трудоспособностью снимаются ограничения в три месяца в выплатах пособия по безработице. Иногда поиск работы, устраивающей человека, может занять больше времени. Планируется увеличить время, в течение которого государство будет финансово поддерживать человека.

Поддержка ветеранов

Реформа изменяет подход к поддержке ветеранов, обеспечивая им помощь на всех этапах: во время лечения, после его завершения и в процессе поиска работы.

Как сейчас:

во время лечения: если военнослужащий получил ранение и уволился во время лечения, он не получает никаких выплат, если не трудоустроен;

после лечения: человек после окончания больничного остается без финансовой поддержки до оформления другого вида пособия, что создает перерыв в доходах.

Что планируют изменить:

во время лечения: военнослужащие, уволившиеся из-за ранения, будут получать больничный в размере 100% денежного довольствия (без боевых доплат) на весь период лечения;

после завершения лечения: сразу после окончания больничного проводится оценка ограничений в сфере занятости, позволяющая автоматически назначить новый вид финансовой помощи без перерыва в выплатах. При полной потере трудоспособности ветеран будет получать ежемесячную выплату в размере 100% денежного довольствия. Если ветеран может работать, но его доход уменьшился, государство будет компенсировать разницу между предыдущим и нынешним доходом;

поиск работы: ветераны, которые ищут работу вместе со Службой занятости, будут получать не менее 50% денежного довольствия на период поиска.

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