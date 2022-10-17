Социально-экономическое положение украинцев: опрос — Finance.ua

Социально-экономическое положение украинцев: опрос Сегодня 19:58 — Личные финансы

Социологической группой «Рейтинг» было проведено очередное исследование психологических маркеров: уровней жизнестойкости, психологического истощения и стратегии поведения потребителей.

Несколько возросло количество респондентов, вынужденных покинуть место постоянного проживания с 24 февраля 2022 года. Рост происходит за счет роста количества внутриперемещенных лиц из восточных и южных регионов.

Сколько планируют вернуться

85% опрошенных выражают намерение вернуться домой:

21% — в ближайшее время, 19% — хотят вернуться, но еще подождут, 45% — вернутся, но по окончании войны.

Только 6% отметили, что уже не вернутся домой.

По сравнению с июлем возросло количество тех, кто планирует возвращаться немедленно, и уменьшилось тех, кто вернется после войны, или вообще не вернется.

Работа

Продолжается постепенное возвращение граждан в места работы. Сегодня 38% из тех, кто работал до войны, вернулись на свои рабочие места в обычном режиме.

8% — работают дистанционно,

7% — нашли новое место работы.

Несмотря на это, треть таких опрошенных до сих пор не работает.

Больше всего последних среди самых молодых и самых старших опрошенных, женщин, жителей востока. В этом опросе впервые зафиксированы положительные тенденции с возвращением на работу среди жителей юга и востока. В то же время следует иметь в виду, что региональная идентификация проходит по месту жительства до 24 февраля 2022 года.

Динамика индекса жизнестойкости несколько улучшилась. У украинцев, несмотря на восьмой месяц войны, все еще хватает физических и моральных сил жить в сложных условиях, работать, помогать, воевать.

Что покупают больше всего

Чаще всего респонденты принимают решение о покупке продуктов и товаров, исходя из соответствия цены и качества (42%).

По 29% руководствуются тем, что регулярно покупают одни и те же товары (стратегия регулярного потребления) или возможностью купить их дешевле (стратегия минимизации затрат).

20% покупают, потому что покупка доставляет удовольствие (гедонисты), 13% — покупают товары наилучшего качества (перфекционисты).

Только 4% отметили, что покупают товары импульсивно (стратегия импульсивного потребления), 2% — потому, что товар является новинкой (потребление новинок).

Соответствие цены и качества, регулярность покупки более характерны для младшего и среднего поколения, которые руководствуются рациональным подходом к расходам.

Покупка по более низкой цене — старшему, поскольку у них чаще более низкие доходы и они вынуждены экономить. Молодежь также относительно чаще покупает товары, поэтому что это доставляет удовольствие или руководствуясь показателем качества — это соответствует ценностям молодого поколения, которые являются большими гедонистами и перфекционистами.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.