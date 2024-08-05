Социальная диспропорция: из-за войны количество жителей в некоторых громадах выросло на четверть — Finance.ua

Социальная диспропорция: из-за войны количество жителей в некоторых громадах выросло на четверть Сегодня 09:00

Социальная диспропорция: из-за войны количество жителей в некоторых громадах выросло на четверть

Из-за войны количество жителей в отдельных громадах выросло на 25%, что существенно увеличивает нагрузку на сеть социальных услуг — образование, медицину, административные услуги и т. д.

Об этом заявила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление.

По ее словам, именно поэтому перед государством сейчас стоят два неотложных вызова — обеспечить равный доступ граждан к системе государственных услуг, а также минимизировать демографическую катастрофу в пострадавших регионах посредством новой эффективной жилищной политики и продуманных программ комплексного восстановления.

Она подчеркнула, что война вынудила миллионы украинцев покинуть свои дома. Кто-то нашел убежище в других уголках страны, кто-то уехал за границу. Некоторые уже привыкли к новым условиям, а другие мечтают вернуться домой. Относительно внутренних переселенцев, количество которых, по предварительным данным, оценивается почти в 5 млн граждан, важно в первую очередь обеспечить условия в громадах, ставших хабами и, конечно, параллельно, создавать условия по их возвращению в родные дома.

«В результате в некоторых громадах, которые принимали наших вынужденных переселенцев, количество населения увеличилось на 25%. Соответственно, сеть предоставления социальных услуг порой просто не справляется. Поэтому нам нужно, во-первых, обеспечить доступ таких граждан к образованию, больницам, административным услугам, чтобы люди ощущали поддержку государства», — подчеркнула Шуляк.

Она добавила, что сейчас более 200 украинских территориальных громад разрабатывают программы комплексного восстановления (ПКВ), для создания которых нужно провести детальный аудит, инвентаризацию всего, что есть у громад и чем она живет. Это позволит понять, какие конкурентные преимущества можно использовать более активно, а над какими направлениями следует поработать.

«Восстановление — это не просто отстройка, это не только о дорогах, домах, садах. Восстановление — это о развитии по новым стандартам с учетом нашего евроинтеграционного курса. Демография выходит на первое место в вопросе развития и восстановления громад, ведь без людей нет экономики, социальной сферы, развития громад и, фактически, восстановления после войны. Поэтому нам нужно понять, как возвращать людей домой, и решать нашу огромную демографическую проблему», — отметила парламентарий.

Она также добавила, что громады Донетчины и Луганщины — даже несмотря на то, что они находятся в эпицентре демографического кризиса, поскольку война пришла к ним еще в 2014 году, все равно продолжают жить — строить семьи, рожать детей. Так, по приблизительным оценкам экспертов, только в прошлом году там было зафиксировано 187 тысяч рождений. Впрочем, этот показатель не будет расти, если людям, как минимум, негде будет жить и работать.

«Нам нужно обеспечить людей новыми или восстановленными домами, чтобы им было где жить. Нам нужно гарантировать безопасные условия для жизни, чтобы люди не боялись за свою жизнь и жизнь своих близких. Нам нужно создать рабочие места, обеспечить достаток и благополучие, чтобы люди могли зарабатывать и жить достойно», — отметила глава партии «Слуга народа».

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