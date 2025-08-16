Собственные доходы и ЕСВ: сколько средств поступило в ПФУ с начала года — Finance.ua
Собственные доходы и ЕСВ: сколько средств поступило в ПФУ с начала года

Казна и Политика
12
В Пенсионный фонд Украины в январе — июле 2025 года поступило 335,3 млрд грн от единого социального взноса (ЕСВ), что на 41 млрд грн больше планового показателя.
Об этом сообщила пресс-служба ПФУ.
Согласно обнародованным оперативным данным, в частности, в июле поступило 49,6 млрд грн.
Отмечается, что собственные доходы Пенсионного фонда (часть социального взноса + другие платежи) за семь месяцев составили 355,5 млрд. грн., что на 62,5 млрд. грн. больше, чем за аналогичный период 2024 года.
Кроме того, из государственного бюджета на финансирование пенсионных выплат за указанный период было перечислено 118,4 млрд грн (-24,7 млрд грн до показателей 2024 года).
На выплату жилищных субсидий и льгот в ПФУ поступило 26 млрд грн, на выплаты по программе общегосударственного социального страхования — 24 млрд грн.
Также с 1 января 2025 года Пенсионный фонд осуществляет назначение и выплату компенсации расходов за временное безвозмездное размещение внутренне перемещенных лиц. В январе — июле на эти выплаты ПФУ направил 0,3 млрд грн.
С 1 июля на выплату государственных социальных пособий ПФУ направил 7,8 млрд грн.
По материалам:
Укрінформ
