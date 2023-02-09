Собственные бензовозы, железнодорожные цистерны, морской терминал – составляющие, которые позволяют UPG предлагать низкие цены — Finance.ua
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Собственные бензовозы, железнодорожные цистерны, морской терминал – составляющие, которые позволяют UPG предлагать низкие цены

Фондовый рынок
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Собственные бензовозы, железнодорожные цистерны, морской терминал – составляющие, которые позволяют UPG предлагать низкие цены
АЗК UPG в Украине
Как и в мирное время, цены на стелах АЗК UPG радуют автолюбителей. Сегодня здесь безлимитно можно заправить автомобили всеми видами качественного европейского горючего и воспользоваться отличным сервисом. Чтобы все это было возможным, компании в кратчайшие сроки пришлось фактически с нуля перестроить бизнес, отказавшись от сотрудничества с белорусами навсегда еще 24 февраля 2022 года.
Об этих и других стратегических решениях, позволивших UPG выстоять и продолжить развиваться даже в условиях войны, в интервью изданию «Экономическая правда» рассказал Владимир Петренко, владелец и основатель бизнеса.
«У нас был только один поставщик топлива. Резкий разрыв отношений с ним поначалу казался нам катастрофическим... Испытав этот стресс, мы одновременно получили стимул двигаться очень быстро. В течение одной недели я посетил восемь стран, проведя переговоры с европейскими производителями», — сказал Владимир Петренко.
Собственные бензовозы, железнодорожные цистерны, морской терминал – составляющие, которые позволяют UPG предлагать низкие цены
UPG терминал в Польше
Сегодня UPG получает продукты с разных европейских заводов. Это мощности таких производителей, как Royal Dutch Shell, Total Energies SE, Neste Oyj, Hellenic Petroleum, Rompetrol и т.д.
Он также отметил, что, имея свою логистику — около 450 машин в парке бензовозов, железнодорожные цистерны, а также собственный терминал в Польше, UPG может предложить украинцам лучшую цену на рынке.
Приобретение группой компаний UPG мощного морского терминала для перевалки и хранения нефтепродуктов стало топ-новостью в начале года, ведь это первое подобное соглашение среди отечественных игроков рынка. Объясняя, как повлияло такое решение на дальнейшее развитие компании, бизнесмен отметил:
«Один терминал, морской, в г. Свиноуйсьце, может принимать танкеры грузоподъемностью до 40 тыс. тонн и переваливать до 300 тыс. тонн в месяц. А второй терминал, речной, в Щецине, может переваливать до 200 тыс. тонн в месяц. Сейчас мы строим железнодорожные пути, что позволит увеличить мощность перевалки до 50 тыс. тонн в месяц. То есть общий объем, который мы сможем перегружать, составит 550 тыс. тонн. Это насытит светлыми нефтепродуктами не только украинский, но и польский рынок».
По материалам:
https://upg.ua/
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