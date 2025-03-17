Собственник авто, который добровольно передал его другому лицу, сам несет риск его потери — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Собственник авто, который добровольно передал его другому лицу, сам несет риск его потери

Технологии&Авто
6
Собственник авто, который добровольно передал его другому лицу, сам несет риск его потери
Собственник авто, который добровольно передал его другому лицу, сам несет риск его потери
Если собственник добровольно передал имущество другому лицу, он несет риск его утраты и истребование такого имущества у добросовестного приобретателя невозможно.
В этом случае владелец вправе предъявить иск о компенсации причиненного ущерба от лица, которому имущество было передано в пользование.
На это указал Верховный Суд в постановлении от 15 января 2025 г. по делу № 208/5532/18 о признании свидетельства о регистрации транспортного средства недействительным, отмене государственной регистрации права собственности, истребовании имущества из чужого незаконного владения и пользования, признании права собственности.
Пример
Женщина подала иск, указав, что она является собственником автомобиля Mitsubishi Pajero. Между ней и лицом, А был заключен договор займа транспортного средства, в соответствии с условиями которого она, как заемщик, обязалась передать А, как пользователю, автомобиль в безвозмездное пользование, а пользователь обязывался принять указанное транспортное средство в пользование и вернуть его по первому требованию заемщика или с истечением срока действия договора в договоре.
Она передала, А вышеуказанный автомобиль, свидетельство его регистрации и ключи, о чем стороны составили и подписали соответствующий акт приема-передачи.
Однако когда через четыре года она обратилась к, А с требованием о возвращении спорного транспортного средства, последний сообщил ее, что автомобиль вместе с документами и ключами он передал своему знакомому, о местонахождении которого ему ничего не известно.
В начале июля 2018 года она узнала, что принадлежавший ей на праве частной собственности автомобиль зарегистрирован за гражданином Б по доверенности.
Согласно данным автоматизированной информационной системы МВД Mitsubishi Pajero зарегистрировали за Б.
Истица указывала, что не уполномочивала никого на отчуждение спорного транспортного средства, выбыл из частной собственности не по ее воле.
Решением районного суда, с которым согласился апелляционный суд, иск был удовлетворен. Суд признал недействительным свидетельство о регистрации транспортного средства, отменил его регистрацию, истребовал автомобиль в пользу истицы и признал ее владелицей автомобиля.
Судебные решения мотивированы тем, что транспортное средство выбыло из владения истицы не по ее воле, при отсутствии ее волеизъявления об отчуждении движимого имущества.
Что решил Верховный Суд
Верховный Суд не согласился с решениями судов первой и апелляционной инстанций, отменил их и принял новое решение об отказе в удовлетворении иска.
Право владельца распоряжаться своим имуществом закреплено в ст. ст. 317, 319 ГК Украины. Если имущество отчуждено лицом, не имеющим на это права, добросовестный приобретатель получает право собственности, если имущество не может быть истребовано в соответствии со ст. 388 ГК Украины. Владелец имеет право истребовать имущество от незаконно завладевшего им лица (ст. 387 ГК Украины). Виндикация применяется, если между собственником и владельцем нет договорных отношений, а имущество выбыло из владения не по воле собственника.
По материалам:
Судебно-юридична газета
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems