Собственник авто, который добровольно передал его другому лицу, сам несет риск его потери — Finance.ua

Собственник авто, который добровольно передал его другому лицу, сам несет риск его потери Сегодня 06:00 — Технологии&Авто

Собственник авто, который добровольно передал его другому лицу, сам несет риск его потери

Если собственник добровольно передал имущество другому лицу, он несет риск его утраты и истребование такого имущества у добросовестного приобретателя невозможно.

В этом случае владелец вправе предъявить иск о компенсации причиненного ущерба от лица, которому имущество было передано в пользование.

На это указал Верховный Суд в постановлении от 15 января 2025 г. по делу № 208/5532/18 о признании свидетельства о регистрации транспортного средства недействительным, отмене государственной регистрации права собственности, истребовании имущества из чужого незаконного владения и пользования, признании права собственности.

Пример

Женщина подала иск, указав, что она является собственником автомобиля Mitsubishi Pajero. Между ней и лицом, А был заключен договор займа транспортного средства, в соответствии с условиями которого она, как заемщик, обязалась передать А, как пользователю, автомобиль в безвозмездное пользование, а пользователь обязывался принять указанное транспортное средство в пользование и вернуть его по первому требованию заемщика или с истечением срока действия договора в договоре.

Она передала, А вышеуказанный автомобиль, свидетельство его регистрации и ключи, о чем стороны составили и подписали соответствующий акт приема-передачи.

Однако когда через четыре года она обратилась к, А с требованием о возвращении спорного транспортного средства, последний сообщил ее, что автомобиль вместе с документами и ключами он передал своему знакомому, о местонахождении которого ему ничего не известно.

В начале июля 2018 года она узнала, что принадлежавший ей на праве частной собственности автомобиль зарегистрирован за гражданином Б по доверенности.

Согласно данным автоматизированной информационной системы МВД Mitsubishi Pajero зарегистрировали за Б.

Истица указывала, что не уполномочивала никого на отчуждение спорного транспортного средства, выбыл из частной собственности не по ее воле.

Решением районного суда, с которым согласился апелляционный суд, иск был удовлетворен. Суд признал недействительным свидетельство о регистрации транспортного средства, отменил его регистрацию, истребовал автомобиль в пользу истицы и признал ее владелицей автомобиля.

Судебные решения мотивированы тем, что транспортное средство выбыло из владения истицы не по ее воле, при отсутствии ее волеизъявления об отчуждении движимого имущества.

Что решил Верховный Суд

Верховный Суд не согласился с решениями судов первой и апелляционной инстанций, отменил их и принял новое решение об отказе в удовлетворении иска.

Право владельца распоряжаться своим имуществом закреплено в ст. ст. 317, 319 ГК Украины. Если имущество отчуждено лицом, не имеющим на это права, добросовестный приобретатель получает право собственности, если имущество не может быть истребовано в соответствии со ст. 388 ГК Украины. Владелец имеет право истребовать имущество от незаконно завладевшего им лица (ст. 387 ГК Украины). Виндикация применяется, если между собственником и владельцем нет договорных отношений, а имущество выбыло из владения не по воле собственника.

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