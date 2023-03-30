«Снижение было ошибкой»: Гетманцев заявил о повышении ставки НДС на топливо — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Снижение было ошибкой»: Гетманцев заявил о повышении ставки НДС на топливо

Личные финансы
69
«Снижение было ошибкой»: Гетманцев заявил о повышении ставки НДС на топливо
«Снижение было ошибкой»: Гетманцев заявил о повышении ставки НДС на топливо
Снижение налога на добавленную стоимость (НДС) на топливо после начала войны до 7% было ошибочным решением, и с июля его вернут на прежний уровень 20%.
Об этом заявил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью «РБК-Украина».
«Вспомните решение начала 2022 года об отмене акциза и уменьшении ставки НДС до 7% на топливо. Оно привело к выходу рынка в белую? Нет! Нелегальные бочки выросли как грибы после дождя», — заявил депутат.
По его словам, с 1 июля налог на добавленную стоимость на топливо возобновится до довоенных ставок, которые были на уровне 20%.
«Я считаю, что снижение этих ставок было огромной ошибкой. Это совершенно никак не повлияло на цену топлива. Это только повлияло на заработок трейдеров», — добавил Гетманцев.
Парламентарий подтвердил, что снижение ставок на топливо произошло по инициативе Министерства экономики. Однако уточнил, что первые месяцы войны были периодом «проб и ошибок».
«Нигде нет инструкции по эксплуатации страны в период, когда на тебя нападает столь мощный агрессор. Решения, которые мы принимали, в большинстве своем были верными. Но некоторые были ошибочны», — резюмировал он.

Справка Finance.ua:

  • после начала полномасштабного вторжения в Украине возник ощутимый дефицит горючего: цены выросли, а на АЗС образовались большие очереди. Произошло это после того, как российские войска уничтожили или повредили около 15 нефтебаз в Украине. Оккупанты также обстреляли крупнейший в Украине нефтеперерабатывающий завод — Кременчугский НПЗ, который был основным производителем горючего в Украине;
  • с начала активной войны Украина потеряла почти весь импорт горючего, поступавшего из россии, беларуси и по морю. В правительстве сообщали, что проблему нехватки топлива должны полностью решить до осени;
  • для этого, в частности, определили приоритетность въезда автотранспорта с нефтепродуктами, внедрили страхование железнодорожных и автоцистерн, отменили акцизный сбор на нефтепродукты, а НДС снизили с 20 до 7%.
По материалам:
hromadske.tv
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.