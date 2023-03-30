«Снижение было ошибкой»: Гетманцев заявил о повышении ставки НДС на топливо — Finance.ua

«Снижение было ошибкой»: Гетманцев заявил о повышении ставки НДС на топливо Сегодня 12:02 — Личные финансы

«Снижение было ошибкой»: Гетманцев заявил о повышении ставки НДС на топливо

Снижение налога на добавленную стоимость (НДС) на топливо после начала войны до 7% было ошибочным решением, и с июля его вернут на прежний уровень 20%.

Об этом заявил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью «РБК-Украина».

«Вспомните решение начала 2022 года об отмене акциза и уменьшении ставки НДС до 7% на топливо. Оно привело к выходу рынка в белую? Нет! Нелегальные бочки выросли как грибы после дождя», — заявил депутат.

По его словам, с 1 июля налог на добавленную стоимость на топливо возобновится до довоенных ставок, которые были на уровне 20%.

«Я считаю, что снижение этих ставок было огромной ошибкой. Это совершенно никак не повлияло на цену топлива. Это только повлияло на заработок трейдеров», — добавил Гетманцев.

Парламентарий подтвердил, что снижение ставок на топливо произошло по инициативе Министерства экономики. Однако уточнил, что первые месяцы войны были периодом «проб и ошибок».

«Нигде нет инструкции по эксплуатации страны в период, когда на тебя нападает столь мощный агрессор. Решения, которые мы принимали, в большинстве своем были верными. Но некоторые были ошибочны», — резюмировал он.

Справка Finance.ua:

после начала полномасштабного вторжения в Украине возник ощутимый дефицит горючего: цены выросли, а на АЗС образовались большие очереди. Произошло это после того, как российские войска уничтожили или повредили около 15 нефтебаз в Украине. Оккупанты также обстреляли крупнейший в Украине нефтеперерабатывающий завод — Кременчугский НПЗ, который был основным производителем горючего в Украине;

с начала активной войны Украина потеряла почти весь импорт горючего, поступавшего из россии, беларуси и по морю. В правительстве сообщали, что проблему нехватки топлива должны полностью решить до осени;



для этого, в частности, определили приоритетность въезда автотранспорта с нефтепродуктами, внедрили страхование железнодорожных и автоцистерн, отменили акцизный сбор на нефтепродукты, а НДС снизили с 20 до 7%.

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