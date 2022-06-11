СНБО предупредили о последствиях за неявку в военкомат без уважительных причин — Finance.ua
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СНБО предупредили о последствиях за неявку в военкомат без уважительных причин

Сегодня 17:31Казна и Политика
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В Украине за неявку в военкомат без уважительных причин предусмотрен штраф в размере от 1700 до 3400 грн. Также за уклонение от призыва нарушителю грозит от трех до пяти лет тюрьмы.
Об этом сообщает Telegram-канал Центра противодействия дезинформации при СНБО.

Где могут вручать повестки

Во время всеобщей мобилизации в Украине граждане страны получают повестки о призыве на военную службу не только по месту проживания, работы, но и на улицах или же на блокпостах. Такой формат не противоречит закону.
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В СНБО объясняют, что в повестке определяется дата и время прибытия в территориальный центр комплектования для прохождения военно-врачебной комиссии.
То есть, вручение повестки не означает мобилизацию. Прежде всего вызов в военкомат — для проверки данных гражданина и определения его пригодности к службе.
Напомним, что Верховная Рада Украины приняла законопроект о продолжении мобилизации. Таким образом, она продлится до 23 августа.

Мобилизация: сколько она продлится, и кого и как призывают

По материалам: РБК-Україна
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