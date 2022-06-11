СНБО предупредили о последствиях за неявку в военкомат без уважительных причин — Finance.ua

В Украине за неявку в военкомат без уважительных причин предусмотрен штраф в размере от 1700 до 3400 грн. Также за уклонение от призыва нарушителю грозит от трех до пяти лет тюрьмы.
Об этом сообщает Telegram-канал Центра противодействия дезинформации при СНБО.
Где могут вручать повестки
Во время всеобщей мобилизации в Украине граждане страны получают повестки о призыве на военную службу не только по месту проживания, работы, но и на улицах или же на блокпостах. Такой формат не противоречит закону.