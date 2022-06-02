Можно ли вручать повестки на блокпостах - ответ военного комиссара — Finance.ua

Можно ли вручать повестки на блокпостах - ответ военного комиссара

Сегодня 18:00 — Казна и Политика

Повестки можно вручать лично не только после установки места жительства, но даже на блокпостах. Это не запрещено законом.

Об этом рассказал начальник Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Александр Тищенко, сообщает Lviv.media

Во время общей мобилизации повестки можно вручать лично, после установления личности:

по месту жительства;

на улице;

на блокпостах;

на рабочем месте.

«Законом это не запрещено. В настоящее время вручение повесток на улицах и блокпостах во Львовской области не проводится», — отметил Тищенко.

Условие призыва женщин во время мобилизации

В Украине продолжается мобилизация в связи с полномасштабным вторжением россии. Призыв женщин на военную службу в это время возможен только с их согласия.

«Призыв женщин на военную службу при мобилизации возможен только с их согласия. Законом Украины не предусмотрен обязательный призыв женщин по мобилизации и необходимости в этом в настоящее время не имеет», — заявил он.

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