Можно ли вручать повестки на блокпостах - ответ военного комиссара — Finance.ua
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Можно ли вручать повестки на блокпостах - ответ военного комиссара

Сегодня 18:00Казна и Политика
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Повестки можно вручать лично не только после установки места жительства, но даже на блокпостах. Это не запрещено законом.
Об этом рассказал начальник Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Александр Тищенко, сообщает Lviv.media.
Во время общей мобилизации повестки можно вручать лично, после установления личности:
  • по месту жительства;
  • на улице;
  • на блокпостах;
  • на рабочем месте.
«Законом это не запрещено. В настоящее время вручение повесток на улицах и блокпостах во Львовской области не проводится», — отметил Тищенко.
Условие призыва женщин во время мобилизации
В Украине продолжается мобилизация в связи с полномасштабным вторжением россии. Призыв женщин на военную службу в это время возможен только с их согласия.
«Призыв женщин на военную службу при мобилизации возможен только с их согласия. Законом Украины не предусмотрен обязательный призыв женщин по мобилизации и необходимости в этом в настоящее время не имеет», — заявил он.

Мобилизация: сколько она продлится, и кого и как призывают

По материалам: РБК-Україна
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