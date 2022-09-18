Смерть королевы Елизаветы II спровоцировала появление десятков токенов и NFT — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Смерть королевы Елизаветы II спровоцировала появление десятков токенов и NFT

Финтех и Карты
12
После смерти королевы Елизаветы II на крипторынке появились десятки токенов, в названии которых фигурирует Queen.
Об этом говорится в материале Cointelegraph, пишет gazetavv.com.
Как отмечает издание, на базе Binance Smart Chain (BSC) и Ethereum запущены токены с названиями типа Queen Elizabeth Inu, Save the Queen, Queen, QueenDoge, London Bridge is Down и Rip Queen Elizabeth.
К примеру, цена Queen Elizabeth Inu за сутки выросла на 42 722%.
На сайте инвесторов предупреждают, что торговля токеном в паре с WBNB началась менее 24 часов назад, и инвесторы должны понимать возможные риски.

Криптовалюта Queen выросла на 15 000%

Смерть королевы Великобритании спровоцировала появление многих NFT. На маркетплейсе OpenSea появилась коллекция RIP Queen Elizabeth.
Смерть королевы Елизаветы II спровоцировала появление десятков токенов и NFT
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.