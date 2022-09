Смерть королевы Елизаветы II спровоцировала появление десятков токенов и NFT — Finance.ua

Смерть королевы Елизаветы II спровоцировала появление десятков токенов и NFT 18.09.2022, 01:48 — Финтех и Карты

После смерти королевы Елизаветы II на крипторынке появились десятки токенов, в названии которых фигурирует Queen.

Об этом говорится в материале Cointelegraph, пишет gazetavv.com

Как отмечает издание, на базе Binance Smart Chain (BSC) и Ethereum запущены токены с названиями типа Queen Elizabeth Inu, Save the Queen, Queen, QueenDoge, London Bridge is Down и Rip Queen Elizabeth.

К примеру, цена Queen Elizabeth Inu за сутки выросла на 42 722%.

На сайте инвесторов предупреждают, что торговля токеном в паре с WBNB началась менее 24 часов назад, и инвесторы должны понимать возможные риски.

Смерть королевы Великобритании спровоцировала появление многих NFT. На маркетплейсе OpenSea появилась коллекция RIP Queen Elizabeth.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.