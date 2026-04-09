Смелянский предлагает ввести обязательное декларирование доходов для всех граждан

Гендиректор «Укрпочты» выступил за введение обязательной подачи закрытых деклараций всеми гражданами Украины

Генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский выступает против открытых электронных деклараций для чиновников и предлагает ввести обязательное декларирование доходов для всех граждан Украины.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Смелянский отметил, что выступает против открытого доступа к декларациям чиновников, а также против обязательной отчетности для политически значимых лиц (PEP) — ​​лиц, которые занимают или занимали важные государственные должности, в том числе президентов, министров, депутатов, судей и топ-менеджеров государственных компаний.

По его словам, открытые декларации не способствуют эффективной борьбе с коррупцией. Он также подверг критике пожизненный статус PEP, считая его неэффективным инструментом.

Гендиректор «Укрпочты» выступил за введение обязательной подачи закрытых деклараций всеми гражданами Украины. Он подчеркнул, что как незаконное присвоение бюджетных средств, так и уклонение от уплаты налогов оказывают одинаковое влияние на государственные финансы.

«Потому что чиновник, который похитил 10 миллионов гривен, и бизнесмен, недоплативший в бюджет 10 миллионов налогов, имеют одинаковое влияние на нехватку денег для повышения зарплат военным», — пояснил Смелянский.

Смелянский заявил, что имеет моральное право выражать такую ​​позицию, поскольку платит налоги и работает в государственном секторе девять лет. По его словам, за это время не были зафиксированы факты хищения денег в «Укрпочте».

Кроме того, он сослался на собственный профессиональный опыт работы, связанный с налоговой службой США. По его словам, в США отсутствует практика открытых деклараций, однако все граждане подают налоговые отчеты, что, по его мнению, способствует более эффективному противодействию коррупции. «Ибо нельзя жить на Times Square или рядом с Белым домом в Вашингтоне и иметь минимальную зарплату. А вот у нас даже со всеми открытыми декларациями так почему-то получается», — отметил он, добавив, что налоговые органы США контролируют не только доходы, но и расходы граждан в цифровом режиме. Такой подход делает невозможным несоответствие между официальными доходами и уровнем жизни.

Смелянский также подверг сомнению необходимость открытого доступа к декларациям для проведения антикоррупционных расследований. По его мнению, в случае введения обязательных закрытых деклараций для всех граждан контролирующие органы могли бы более эффективно проверять происхождение активов.

«А вам действительно нужна открытая декларация, чтобы проверить доходы прокурора, который ездит на последней модели мерседеса, или депутата, который всю жизнь в политике, но „накопил“ на квартиру на Печерских холмах? Сейчас у него есть отмазка: тесть подарил. Если все заполнят закрытые декларации и кто-то укажет адрес на Крещатике с доходом в 10 000 гривен, к нему должны прийти и спросить: а откуда средства на жилье в центре Киева», — объясняет свое мнение гендиректор «Укрпочты».

В завершение Смелянский заявил, что открытые декларации и пожизненный статус PEP могут создавать дополнительные риски. В частности, речь идет о угрозах безопасности и сдерживания специалистов от работы в государственном секторе через публичность информации об их доходах и имуществе.

