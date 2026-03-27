Смелянский отреагировал по поводу штрафа НБУ в 255 тыс. грн для «Укрпочты»

Генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский заявил, что штраф, наложенный НБУ, — это проявление давления на компанию и может быть попыткой повлиять на процесс создания «Укрпочта Банка».

Об этом сообщает в сообщении и Смелянский.

«Претензии регулятора касаются требования предоставлять НБУ повестку дня и протоколы заседаний наблюдательного совета. В „Укрпочте“ считают, что такие требования выходят за пределы принципов корпоративного управления и ограничивают автономность надзорных органов», — пишет он.

Смелянский подчеркнул: «Конечно, такой грубый наезд на базовые принципы корпоративного управления, особенно когда это является фокусом наших международных партнеров при принятии решений о предоставлении Украине финансовой помощи, толерировать нельзя. Поэтому АО „Укрпочта“ по закону уплатило выставленный штраф, но будет отстаивать свою позицию в суде. Потому что банки НБУ боятся, но наконец кто-то должен это сделать».

Отдельно он сравнил роль регулятора с практиками корпоративного управления в США, утверждая, что в американских банковских группах подобный уровень вмешательства регулятора в деятельность наблюдательных советов отсутствует.

Напомним, ранее Национальный банк Украины применил к АО «Укрпочта» меру воздействия в виде наложения штрафа в размере 255 000 грн.

Причины

Штраф наложен за нарушение требований законодательства Украины, регулирующего деятельность на платежном рынке, в связи с непредоставлением обществом в Национальный банк информации / документов и/или их копий, которые запрашивались в соответствии с установленными Национальным банком требованиями в установленные сроки.

Такое решение Комитет по надзору и регулированию деятельности банков, надзору (оверсайту) платежной инфраструктуры Национального банка принял 16 марта 2026 года.

