Смартфоны Samsung получат необычную функцию с 22 января — Finance.ua

Смартфоны Samsung получат необычную функцию с 22 января Сегодня 23:02 — Фондовый рынок

Смартфоны Samsung получат необычную функцию с 22 января

Компания утверждает, что представит «следующую эволюцию» Galaxy AI, которая изменит способ взаимодействия людей с телефонами.

Samsung объявила, что проведет ежегодное мероприятие «Unpacked» в среду, 22 января. Компания презентует ряд новинок, в том числе и новые функции ИИ, об этом пишет MacRumors.

Samsung впервые презентовала Galaxy AI в июле, представив Galaxy ZFold 6 и ZFlip 6, продемонстрировав такие функции, как эскиз, превращающий картинки в фото, приложение «Заметки» с функциями перевода и создания сообщений, интеграцию с Google Gemini, текстовые подсказки, перевод звонков в реальном времени и инструменты фотосъемки.

На мероприятии Unpacked будут представлены новые смартфоны серии S, призванные конкурировать с флагманскими моделями Apple iPhone 16. В этом году Samsung представит серию Galaxy S25 с чипами Snapdragon 8 Elite от Qualcomm.

По слухам, новые смартфоны будут иметь большие дисплеи и более изогнутый дизайн с закругленными краями, хотя ожидается, что основное внимание будет уделено функциям ИИ. Samsung также работает над гарнитурой смешанной реальности на базе Android, которая будет работать под управлением операционной системы Android XR от Google, и вполне возможно, что Samsung продемонстрирует ее на мероприятии. Будущая гарнитура Samsung будет конкурировать с Apple Vision Pro, но, как ожидается, она не будет столь дорогой.

Фокус По материалам:

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