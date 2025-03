Смартфоны Samsung, которые получат Android 15 уже в апреле — Finance.ua

Смартфоны Samsung, которые получат Android 15 уже в апреле 19.03.2025, 00:03 — Фондовый рынок

Портал ITHome со ссылкой на официальное заявление Samsung сообщает, что глобальный запуск финальной версии One UI 7.0 для смартфонов и планшетов Galaxy начнется 7 апреля.

Первыми обновления получат флагманы Galaxy S24, складные модели Z Fold 6 и Z Flip 6. В апреле апдейт поступит на Galaxy S24 FE, серию Galaxy S23 (включая S23 FE), Z Fold 5, Z Flip 5 и планшеты Galaxy Galaxy S23.

В мае стартует следующая волна обновлений для более старых устройств, предположительно серий Galaxy S22, S21 и моделей линейки Galaxy A.

One UI 7.0 приносит немало новшеств, в том числе функции на основе искусственного интеллекта. Нейросети помогут в написании текстов, исправлении ошибок, генерации резюме и ускоренном вводе. Также ИИ улучшит работу с графикой — можно будет создавать изображения с помощью эскизов и текстовых подсказок и редактировать готовые картинки. В аудио появится функция удаления фонового шума, например, ветра или посторонних голосов, а также инструмент преобразования видео в GIF.

Большинство ИИ-функций потребует подключения к интернету и Samsung-аккаунту. При этом Samsung еще глубже интегрировала свой софт с Google Gemini, что позволяет обрабатывать даже сложные запросы.

Кроме ИИ-инструментов, появятся новые функции интерфейса: Now Bar — для отслеживания прогресса процессов с экрана блокировки, и Now Brief — для получения персональных сводок. Расширены возможности кастомизации интерфейса, включая список программ. Переделано приложение камеры для более удобного управления одной рукой. Система получила многочисленные улучшения дизайна и юзабилити с возможностью возвращения к старым вариантам.

One UI 7.0 построена на Android 15 и установлена ​​на новые флагманы Galaxy S25, а также смартфоны серий Galaxy A26, A36, A56 и бюджетную модель Galaxy A06 5G. Некоторые источники называют One UI 7.0 самым большим обновлением оболочки Samsung за шесть лет.

