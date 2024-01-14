Смартфоны и планшеты в ЕС должны перейти на USB Type-C до 28 декабря 2024 года — Finance.ua

Смартфоны и планшеты в ЕС должны перейти на USB Type-C до 28 декабря 2024 года 14.01.2024, 01:03 — Технологии&Авто

Смартфоны и планшеты в ЕС должны перейти на USB Type-C до 28 декабря 2024 года

С 28 декабря 2024 года все мобильные телефоны, планшеты и камеры, продаваемые в ЕС, будут оснащены стандартным зарядным портом USB Type-C. Целью этого является облегчение пользования устройствами, сокращение электронных отходов и предоставление потребителям возможности делать более устойчивый выбор.

Об этом сообщает официальный аккаунт Европарламента в Twitter

Благодаря этому пользователи будут чаще использовать зарядные устройства повторно. Это позволит сэкономить до €250 млн в год. Тем более, что выброшенные и неиспользованные зарядные устройства составляют в ЕС около 11 000 тонн электронных отходов ежегодно.

С весны 2026 года обязательство иметь зарядный порт USB Type-C распространится и на ноутбуки. Согласно новым правилам, потребителям больше не нужно будет покупать разные зарядные устройства каждый раз, когда они покупают новый смартфон или планшет, поскольку они смогут использовать одну зарядку для целого ряда гаджетов.

Независимо от производителя все новые мобильные телефоны, планшеты, цифровые камеры, наушники и гарнитуры, ручные видеоигровые консоли и портативные колонки, электронные книги, клавиатуры, мыши, портативные навигационные системы, наушники и ноутбуки, подзаряжаемые с помощью проводного кабеля до 100 Вт, в перспективе получат порты USB Type-C. Все устройства, поддерживающие быструю зарядку, будут иметь одинаковую скорость зарядки.

Также в планах Еврокомиссии до конца 2024 года гармонизировать требования к совместимости в вопросе беспроводной зарядки во избежание негативного влияния на потребителей и окружающую среду. Также это решение позволит избавиться от так называемого эффекта технологической привязки, когда потребитель становится зависимым от одного производителя.

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