Смартфоны Google станут еще более гибкими для персонализации — Finance.ua

Смартфоны Google станут еще более гибкими для персонализации Сегодня 19:33 — Фондовый рынок

По информации издания Android Authority, Google расширит возможности фирменных смартфонов Pixel по настройке экрана блокировки. Специалистам удалось активировать новые функции в последней бете Android 15 QPR2 Beta 2 и наглядно показать их.

Что известно об Android 15 QPR2 Beta 2

У Android 14 на смартфонах Pixel появилась возможность настраивать стиль часов, предложив на выбор 9 вариантов. Пользователи могут изменять размер и цвет. Судя по всему, с релизом Android 15 QPR2 появятся и другие способы их кастомизации.

Сотрудникам Android Authority удалось активировать новую опцию, с помощью которой можно вручную настраивать толщину, ширину, округлость и наклон цифр часов. Это дает возможность экрану блокировки больше индивидуальности.

Функция пока находится на этапе разработки, и к релизу она может измениться. Или Google может совсем отказаться от ее внедрения — покажет время.

itechua По материалам:

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