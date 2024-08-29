Smart презентовал крупнейшую и мощнейшую модель в истории бренда (фото) — Finance.ua

Smart презентовал крупнейшую и мощнейшую модель в истории бренда (фото) Сегодня 04:43

Smart презентовал крупнейшую и мощнейшую модель в истории бренда (фото)

Smart представил свою крупнейшую и мощнейшую модель в истории бренда — Smart #5. Этот новый SUV, длина которого превышает 4,7 метра, знаменует собой кардинальное изменение для компании, ранее известной компактными городскими автомобилями.

Разработанный в сотрудничестве с Mercedes-Benz и Geely, Smart #5 сочетает в себе роскошный дизайн и высокие технологии. Салон оснащен кожаными сиденьями с подогревом, аудиосистемой Sennheiser и 25,6-дюймовым head-up дисплеем. Интеллектуальная система с виртуальным помощником по имени Leo помогает с настройками автомобиля и отвечает на вопросы водителя.

Модель предлагается в вариантах с двигателями мощностью от 340 до 500 лошадиных сил, что делает ее мощнейшим автомобилем Smart. С батареей на 100 кВт-ч и возможностью быстрой зарядки до 80% за 15 минут автомобиль обеспечивает запас хода до 600 км.

Выход Smart #5 на европейский рынок ожидается в начале следующего года, и у него есть все шансы стать популярным среди поклонников бренда.

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