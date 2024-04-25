Smart презентовал большой электрокроссовер с запасом хода 500 км (фото) — Finance.ua
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Smart презентовал большой электрокроссовер с запасом хода 500 км (фото)

Технологии&Авто
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Smart презентовал большой электрокроссовер с запасом хода 500 км (фото)
Smart презентовал большой электрокроссовер с запасом хода 500 км (фото)
После продолжительной рекламной кампании представлен электрический кроссовер под названием Smart #5. Вопреки ожиданиям модель дебютировала как концепт. Серийную версию планируют показать позже, а в производство запустить в конце этого года.
Электромобиль является самым большим в линейке марки. Он построен на платформе SEA, которая лежит в основе Smart #1 и Volvo EX30 и достигает в длину 4600 мм. Новинка выглядит грубо со всеми атрибутами этого сегмента. В их числе защитные пластины на бамперах, обвесы, багажник со встроенными светодиодами на крыше, тросы на капоте и колеса, обутые в массивные шины.
Smart презентовал большой электрокроссовер с запасом хода 500 км (фото)
Smart #5 также получил значительный дорожный просвет, оригинальную оптику и заднюю дверь, которая открывается против хода движения. Салон просторный и комфортный. В его оснащение входит цифровая приборная панель, современная мультимедийная система с большим OLED-дисплеем, и отдельный экран для переднего пассажира.

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Комфортные сиденья электрокроссовера оснащены функциями подогрева, вентиляции и массажа, а также встроенными подушками безопасности. Есть портативный динамик, фоновое освещение и широкий список функций ADAS. В обработке использованы кожа и прочный текстиль.
Smart презентовал большой электрокроссовер с запасом хода 500 км (фото)
Новый кроссовер будет предложен с одним и двумя электромоторами. Благодаря батарее на 100 кВтч он сможет проезжать на одном заряде до 550 км. О производительности новинки информации нет. Smart откроет их во время презентации серийной версии модели. Конкурентами модели компании называют Mini Countryman, BMW iX1, Mercedes EQA/EQE, Audi Q4 e-tron и Volvo EX40.
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По материалам:
Автосвіт
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