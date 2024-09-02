Smart официально представил новый полноразмерный кроссовер — Finance.ua

Smart официально представил новый полноразмерный кроссовер Сегодня 04:23 — Технологии&Авто

Smart официально представил новый полноразмерный кроссовер

После реформирования Smart забросил городские микрокары и занялся большими машинами. На рынок уже вышли кроссоверы smart #1 и smart #3, но и теперь они кажутся маленькими на фоне свежей новинки. Это кроссовер Smart #5, премьера которого состоялась в Австралии.

Облик машины уже давно не секрет: в концептуальном виде smart #5 показали еще в апреле на Пекинском автосалоне, и серийный автомобиль от него почти не отличается. Но размеры все равно поражают. Длина — 4705 мм, ширина — 1920 мм, высота — 1705 мм. А колесная база — 2900 мм. За доплату предложены производные аксессуары — экспедиционный багажник, боковые подножки, кофры и т. д.

Разработчики обещают ранее недостижимое для «Смартов» пространство в салоне и возможности его трансформации. К примеру, все сиденья складываются в ровную поверхность, образуя два спальных места. В салоне также есть 34 отсека для мелочей в салоне, передний багажник на 72 литра и основной задний на 1530 л (со сложенным задним рядом).

Кроссовер smart #5 — электромобиль, в основе которого лежит 800-вольтовая разновидность платформы Geely SEA (Sustainable Experience Architecture). Заявлены четыре модификации, из них две — с задним приводом и единственным электромотором мощностью 340 или 363 л.с. Они отличаются емкостью тяговой батареи: 76 кВт*ч и 100 кВт*ч соответственно. А двухмоторные полноприводные версии по уровню пиковой мощности могут поспорить с электрическим Porsche Macan: 588 или 646 л.с. в зависимости от емкости аккумулятора.

Запас хода — от 570 до 740 км по китайскому циклу CLTC. Понятно, что smart #5 получился тяжелый: даже базовая версия в снаряженном состоянии тянет на 2250 кг, а двухмоторный вариант с большой батареей — это уже 2450 кг.

Autogeek По материалам:

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