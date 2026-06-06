0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Смарт-очки Apple получат сразу несколько уникальных функций: что известно уже сейчас

Технологии&Авто
21
Четыре стиля и супер-Ш - нового гаджета от Apple придется подождать
Четыре стиля и супер-Ш - нового гаджета от Apple придется подождать
Компания Apple перенесла выпуск своих первых умных очков под кодовым названием N50 на конец 2027 года. Скорее всего, в открытой продаже новинка появится не раньше 2028 года.
Об этом пишет Bloomberg.

Почему Apple меняет временные рамки релиза

Новый график разработки полностью отменяет предыдущие прогнозы авторитетных инсайдеров. Ранее планировалось, что амбициозное устройство официально представят широкой публике уже к концу 2026 года, а первая коммерческая поставка клиентам начнется в начале 2027 года.
Теперь этот таймлайн официально смещен.
При этом вынужденная отсрочка имеет и положительную сторону для будущих пользователей. Дополнительное время на разработку и тестирование позволит инженерам интегрировать в девайс передовые программные решения.
К моменту выхода умные очки будут работать на базе радикально обновленного голосового помощника Siri, который получит полную поддержку системы искусственного интеллекта Apple Intelligence.

На что делает ставку техногигант

Apple стремится создать продукт, который будет существенно отличаться от всех действующих аналогов на рынке. Для этого разработчики готовят несколько уникальных решений, чтобы сразу завоевать расположение аудитории.
Среди главных фишек будущих смарт-очков от Apple выделяют:
  • Эксклюзивный внешний вид — бренд планирует выпустить гаджет сразу в четырех разных дизайнерских стилях и уникальных цветовых палитрах;
  • Медицинская сертификация — в Купертино видят высокий потенциал устройства как персонального ассистента для здоровья;
  • Коррекция зрения — с помощью технологий дополненной реальности (AR) очки смогут в реальном времени улучшать и корректировать зрительное восприятие для людей с соответствующими нарушениями.

Конкуренты уже на «низком старте»

Очередной перенос релиза от Apple дает серьезное преимущество компании Meta, которая удерживает лидерство в этом сегменте.
В прошлом году команда Марка Цукерберга успешно вывела на рынок уже второе поколение своих очков Ray-Ban Meta AI, которые получили более высокую цену и при этом предложили пользователям улучшенное время автономной работы.
Несмотря на фору, которую получили конкуренты, Apple не собирается покидать перспективный сектор нательной и носимой электроники и продолжает инвестировать в разработку, чтобы предложить рынку более совершенное устройство.
По материалам:
РБК-Україна
Apple
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems