Смарт-очки Apple получат сразу несколько уникальных функций: что известно уже сейчас Сегодня 23:18 — Технологии&Авто

Четыре стиля и супер-Ш - нового гаджета от Apple придется подождать

Компания Apple перенесла выпуск своих первых умных очков под кодовым названием N50 на конец 2027 года. Скорее всего, в открытой продаже новинка появится не раньше 2028 года.

Об этом пишет Bloomberg.

Почему Apple меняет временные рамки релиза

Новый график разработки полностью отменяет предыдущие прогнозы авторитетных инсайдеров. Ранее планировалось, что амбициозное устройство официально представят широкой публике уже к концу 2026 года, а первая коммерческая поставка клиентам начнется в начале 2027 года.

Теперь этот таймлайн официально смещен.

При этом вынужденная отсрочка имеет и положительную сторону для будущих пользователей. Дополнительное время на разработку и тестирование позволит инженерам интегрировать в девайс передовые программные решения.

К моменту выхода умные очки будут работать на базе радикально обновленного голосового помощника Siri, который получит полную поддержку системы искусственного интеллекта Apple Intelligence.

На что делает ставку техногигант

Apple стремится создать продукт, который будет существенно отличаться от всех действующих аналогов на рынке. Для этого разработчики готовят несколько уникальных решений, чтобы сразу завоевать расположение аудитории.

Среди главных фишек будущих смарт-очков от Apple выделяют:

Эксклюзивный внешний вид — бренд планирует выпустить гаджет сразу в четырех разных дизайнерских стилях и уникальных цветовых палитрах;

Медицинская сертификация — в Купертино видят высокий потенциал устройства как персонального ассистента для здоровья;

Коррекция зрения — с помощью технологий дополненной реальности (AR) очки смогут в реальном времени улучшать и корректировать зрительное восприятие для людей с соответствующими нарушениями.

Конкуренты уже на «низком старте»

Очередной перенос релиза от Apple дает серьезное преимущество компании Meta, которая удерживает лидерство в этом сегменте.

В прошлом году команда Марка Цукерберга успешно вывела на рынок уже второе поколение своих очков Ray-Ban Meta AI, которые получили более высокую цену и при этом предложили пользователям улучшенное время автономной работы.

Несмотря на фору, которую получили конкуренты, Apple не собирается покидать перспективный сектор нательной и носимой электроники и продолжает инвестировать в разработку, чтобы предложить рынку более совершенное устройство.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.