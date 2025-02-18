Smart готовит первый в своей истории седан — Finance.ua

Smart готовит первый в своей истории седан Сегодня 03:01 — Технологии&Авто

Smart готовит первый в своей истории седан

Mercedes-Benz и Geely готовят первый в истории седан Smart. Дебюта ждут уже в этом году. Известно, что разработку дизайна модели поручили Mercedes-Benz, а за все остальное отвечает китайский Geely.

В настоящее время модельная линейка Smart «новой волны» состоит из трех моделей, все они относятся к сегменту SUV и отличаются габаритами. Им присвоены названия #5, #2 и #3. На подходе и седан — первый в истории Smart, которому предрекают индекс #6.

Новинка призвана стать флагманом линейки и конкурировать с Tesla Model 3. Причем электрическим вариантом дело не ограничится, в будущем появится и гибрид. За основу примут китайскую платформу PMA2+, знакомую за Zeekr 007, а кузов сделают самым аэродинамичным из всех «Смартов». На выбор предложат батареи емкостью 75 и 100 кВт*ч, и по предварительным оценкам на одном заряде Smart #6 будет проезжать около 800 километров по циклу CLTC.

Будет у него и заряженная версия Brabus, которая получит двухмоторную установку мощностью около 650 лошадиных сил и полный привод.

Долго новинку ждать не придется — премьера седана Smart #6, по слухам, запланирована на 2025 год, а в продажу он поступит в 2026-м. Параллельно Smart будет выходить на новые рынки, включая Южную Америку, Африку и Европу. Согласно статистике, в 2024 году Smart реализовал 130 тысяч автомобилей, большинство из которых было зарегистрировано в Китае.

Autogeek По материалам:

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