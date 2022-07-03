Смарт-браслет Xiaomi Band 7 Pro представят 4 июля — Finance.ua
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Смарт-браслет Xiaomi Band 7 Pro представят 4 июля

Фондовый рынок
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Сейчас стало известно, что в рамках данной презентации Xiaomi покажет не только новые смартфоны, но и смарт-браслет Xiaomi Band 7 Pro.
Об этом сообщил официальный аккаунт Xiaomi Smart Ecosystem в социальной сети Weibo. К сожалению, особенности потенциальной новинки пока не раскрываются.
Известно лишь то, что Xiaomi Band 7 Pro получит крупный прямоугольный дисплей. Также есть предположение, что устройство может оказаться переименованной версией Amazfit Band, соответственно, получит экран с разрешением 194×368 пикселей, GPS, NFC и батарею емкостью 232 мАч.
По слухам, стоимость Xiaomi Band 7 Pro составит около $75.
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По материалам:
iLenta
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