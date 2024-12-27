Служба занятости начала опрос работодателей: для чего это — Finance.ua

Служба занятости начала опрос работодателей: для чего это Сегодня 17:00 — Личные финансы

Служба занятости начала опрос работодателей: для чего это

Государственная служба занятости запустила масштабный опрос работодателей, целью которого является изучение текущей и перспективной потребности предприятий в работниках, выявление возможных препятствий в трудоустройстве разных категорий граждан.

Об этом говорится в сообщении Минэкономики.

Отдельно специалисты службы будут изучать готовность бизнеса к привлечению кадров среди ветеранского сообщества, созданию возможностей для трудоустройства внутренне перемещенных граждан.

Впервые будет исследоваться отношение предпринимателей к найму или возвращению на работу людей пенсионного возраста, а также способность и желание трудоустраивать женщин в профессиях, где традиционно преобладали мужчины.

Результатом анкетирования должно стать дальнейшее совершенствование работы службы, программ содействия занятости, внедрение проектов стимулирования работодателя для сохранения и создания новых рабочих мест. И, как следствие, уменьшение структурной безработицы.

Исследованием планируется охватить более 50 тыс. представителей малого, среднего и крупного бизнеса, работающих в разных сферах и имеющих в структуре до 5 млн работников.

«Государство хочет лучше понимать потребности рынка труда и более тесно взаимодействовать с работодателями по подготовке необходимых им работников. Мы уже запустили первый наблюдательный совет — в Полтавском центре профтехобразования, чтобы бизнес имел возможность оказывать непосредственное влияние на осовременивание ЦПТО, подготовку нужных им квалифицированных кадров, корректировать учебные курсы и программы. Опрос работодателей позволит еще больше оптимизировать этот процесс», — отметила заместитель Министра экономики Украины Татьяна Бережная.

«Служба занятости опросит вдвое больше работодателей, чем было в прошлом году. То есть эта аналитика будет для нас определенной дорожной картой на 2025 год. И мы рассчитываем на откровенные развернутые ответы и относительно ожиданий от службы, и оценки деятельности, чтобы мы могли оперативно реагировать», — отметила директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк.

Вовлечение работодателей в этот опрос имеет ключевое значение, поскольку полученные данные помогут:

Понять кадровые потребности предприятий: Это позволит лучше оценить ситуацию на рынке труда и прогнозировать будущие потребности в кадрах. Оценить потребность в гибких формах организации труда: Выявить спрос на дистанционный или надомный труд, что позволит понять изменения на рынке труда, в частности в контексте современной цифровизации и требований современной бизнес-среды. Планировать и адаптировать соответствующие программы обучения и подготовки кадров: Собранная информация позволит планировать учебные программы для предприятий, которые будут способствовать обеспечению работодателей квалифицированными работниками, а также разработать учебные курсы в Центрах профессионально-технического образования ГСЗ в соответствии с потребностями рынка труда. Содействовать послевоенному восстановлению экономики: Полученная информация позволит подготовить проекты для обеспечения восстановления экономики и рынка труда в условиях послевоенного восстановления. Оценить уровень готовности службы к интеграции в трудовой процесс разных социальных групп, в том числе людей с инвалидностью, в том числе в результате войны. Это позволит определить существующие препятствия, мешающие равному доступу к трудоустройству, а также определить, какие меры необходимо предпринять для обеспечения инклюзивной среды и безбарьерности.

Опрос продлится до 31.01.25 года.

В целом исследование является важным инструментом для оценки ситуации на рынке труда. Опрос проводится на онлайн-платформе Государственной службы занятости. Работодатели, участвующие в исследовании, получат персональную ссылку для заполнения анкеты.

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