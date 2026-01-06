Служба в Силах обороны: зарплаты, предложение и спрос в 2025 году Сегодня 09:03 — Личные финансы

Военный рекрутинг остается одним из самых популярных направлений в категории, демонстрируя высокий спрос на специалистов по всей стране. Среди вакансий в этой категории наиболее востребованы операторы БПЛА, водители, боевые медики и стрелки.

Об этом сообщают аналитики OLX Работа

В ноябре 2025 года медианная зарплата в Силах обороны составила 70,5 тыс. грн. против 70,3 тыс. грн в ноябре 2024 года. Количество объявлений с вакансиями достигло 5 861, что на 238% больше, чем в 2024 году. Откликов на вакансии — на 6,2% меньше, чем в ноябре 2024 года. Наибольший рост предложений работы в Силах обороны зафиксирован в Кировоградской и Запорожской областях.

Медианные зарплаты на вакансии в Силах обороны

В ноябре 2025 года медианные зарплаты на вакансии Сил обороны в большинстве регионов демонстрировали незначительные колебания. Наибольший рост зафиксирован в Ивано-Франковской области, где зарплата выросла до 110,5 тыс. грн, что на 47% больше чем в ноябре 2024 года (75 тыс. грн).

В большинстве областей произошел незначительный рост медианных зарплат до 1% или сохранение уровня 2024 года. Падение же на 1−7% зафиксировано во Львовской, Закарпатской, Волынской, Черновицкой, Днепропетровской и Винницкой областях, где зарплаты в ноябре 2025 года составили 70−71,5 тыс. грн.

Вакансии в Силах обороны

Наибольший рост количества вакансий зафиксирован в Кировоградской и Запорожской областях. В ноябре 2025 года было 99 и 259 вакансий соответственно, что в 12 раз больше, чем в ноябре 2024. В пятерку регионов с наибольшим приростом количества вакансий также вошли:

Черновицкая область — 87 вакансий в ноябре 2025 года против 13 в ноябре 2024 года (больше в 7 раз);

Николаевская область — 241 вакансия в ноябре 2025 года против 37 (больше в 7 раз);

Винницкая область — 109 вакансий в ноябре 2025 года против 18 (более 6 раз).

Наименьший прирост вакансий в ноябре 2025 года по сравнению с ноябрем 2024 года зафиксирован в Закарпатской области — 91 вакансия против 57 (больше в 1,5 раза).

Спрос на вакансии в Силах обороны

Популярные вакансии по откликам пользователей платформы: служба в тылу (подразделение обеспечения и охраны Сил ТрО ВСУ), оператор БПЛА, стрелок-зенитчик ПВО.

В ноябре 2025 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, наблюдался рост откликов на вакансии в отдельных областях. Наибольший прирост в ответах на вакансии зафиксирован в:

Черновицкой области — увеличение на 538% (сравнивая ноябрь 2025 и ноябрь 2024);

Запорожской области — увеличение на 83%;

Черкасской области — увеличение на 81%.

В то же время в некоторых областях наблюдалось уменьшение:

Херсонская область -78%;

Ивано-Франковская область -59%;

Харьковская область -34%.

В ноябре 2025 года медианные зарплаты на вакансии в Силах обороны существенно не отличались от зарплат ноября 2024 года, тогда как количество объявлений на такие вакансии увеличилось по всей стране — кое-где более чем в 12 раз. Откликов на вакансии стало больше в отдельных областях, в большинстве регионов зафиксировано их снижение.

